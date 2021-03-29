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В Киеве допустили закрытие школ и остановку транспорта из-за ситуации с COVID-19

В Киеве допустили закрытие школ и остановку транспорта из-за ситуации с COVID-19 (63)

Хвиля 2021.03.29 20:06
В КГГА рассматривают вопрос о введении максимальных ограничительных мер "Хвиля" 29.03.2021 19:55:00 Власти Киева рассматривают вариант с закрытием школ, садиков и остановкой транспорта из-за критической ситуации с коронавирусом. Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, - передает Хвиля со ссылкой на Украина 24. "Ситуация пока, к сожалению, совсем не улучшилась.
ТРАНСПОРТ, КИЕВ, КЛАСС, СОЖАЛЕНИЕ, САД, ПАЦИЕНТ, Поворозник, Киев, Украина

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