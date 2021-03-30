30.03.2021 11:58 В Киеве за сутки подтвердили 1 422 новых случая COVID-19 (86)

MIGnews.com.ua 2021.03.30 12:08

В Киеве за сутки лабораторно подтвердили 1 422 новых случая заражения COVID- 19. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины. По информации, за сутки скончались 33 жителя Киева (всего - 3367), а выздоровел 461 киевлянин (всего - 105579).