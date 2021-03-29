Инфекционист рассказал, когда коронавирус в Украине пойдет на спад (33)

2021.03.30 (33)2021.03.29 (51) →
- В США назвали сроки окончания вакцинации: ждать 50 лет не придется : Апостроф 12:00
- Украина отказывается от вакцин: за время всей кампании вакцинации 2 дозы получило всего 2 человека : Источник.info 11:45
- COVID-вакцинация в Украине: второй человек получил вторую дозу прививки : NewsOne 11:39
- Степанов назвал ситуацию с COVID-19 в Николаевской области "достаточно напряженной" : НикВести 11:10
- 30.03.2021 10:59 В Украине за сутки сделали 14 433 прививок от COVID-19 : MIGnews.com.ua 11:08
- Умерла жена Легендарного киборга из Каменского : 5692.com.ua Каменский 11:06
- Первая доза вакцины Pfizer или AstraZeneca защищает пожилых людей на 62% : Ирта-Fax 10:45
- Карта вакцинации: ситуация в областях Украины на 30 марта : Слово і Діло 10:43
- Второй украинец прошел полную вакцинацию от ковида : Факты 10:34
- Количество COVID-вакцинированных в Украине перевалило за 200 тыс : Новости Ю 10:23
- Президент Пакистана заболел коронавирусом после прививки : Вести.ua 10:15
- В Запорожской области от COVID начали прививать военных : РепортерUA 10:12
- В Николаевской области за сутки вакцину получили 330 человек : НикВести 10:10
- Через день после смерти мужа: от коронавируса умерла жена "киборга" : NewsMir.info 10:09
- Уже два человека в Украине получили обе дозы вакцины против COVID-19. Первую прививку сделали 212 тысячам граждан : Громадське телебачення 10:06
- В Запорожской области прививку от коронавируса получили уже 6207 человек : Первый Запорожский 10:03
- В Украине второй человек завершил вакцинацию от COVID-19 : APnews.com.ua 10:01
- Степанов рассказал, какими будут COVID-паспорта : Інсайдер Житомира 09:43
- Осиротела дочь: через день после смерти героя ДАП не стало его жены : Politeka 09:41
- Количество COVID-вакцинированных в Украине перевалило за 200 тыс : Depo 09:33
- 30.03.2021 09:16 В Украине от коронавируса привили более 200 тысяч человек : ДонПресс 09:33
- Молдова получила вторую партию COVID-вакцины AstraZeneca от Румынии : E-Finance 09:30
- В Украине вчера сделали почти 14,5 тысяч прививок от Covid-19. Больше всего - в Днепропетровской области : Страна.ua 09:17
- Президент Пакистана заболел коронавирусом после прививки : Власти.нет 09:16
- Паспорта вакцинации для украинцев: какими будут и кто сможет получить : FaceNews 09:00
- Жена известного украинского "киборга" умерла от COVID-19 через день после его смерти : Луганский Радар 08:57
- За сутки от COVID-19 умерли почти 300 украинцев: данные Минздрава на 30 марта : NewsOne 08:39
- Коронавирус. В Украине более 10 000 новых случаев COVID-19, Киев - лидер по заболеваемости : ЛІГАБізнесІнформ 08:38
- Президент Пакистана заболел COVID-19 после первой дозы прививки : Укринформ 07:32
- Президент Пакистана заболел COVID-19 после первой дозы прививки : MY.UA 07:31
- 06:38 / 30.03.2021 Степанов рассказал, какими будут COVID-паспорта : Багнет 07:01
- Степанов рассказал, какими будут COVID-паспорта : MY.UA 06:46
- Степанов рассказал, какой вакциной необходимо прививаться во второй раз : ZN,UA 01:17