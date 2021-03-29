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Инфекционист рассказал, когда коронавирус в Украине пойдет на спад

Инфекционист рассказал, когда коронавирус в Украине пойдет на спад (33)

NewsWeek 2021.03.29 21:07
Нынешняя волна эпидемии коронавируса должна стабилизироваться и пойти на спад с 10 апреля, однако к концу 2021 года может быть еще 2-3 подъемы. Об этом рассказал врач-инфекционист, преподаватель школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита, сообщает NW со ссылкой на издание "Обозреватель". По его словам, эпидемия постепенно переходит на центральные области и левобережья, количество больных растет в Харьковской, Николаевской и Сумской областях.
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2021.03.30 (33)

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