Украина готова к наступлению на Донбассе: Хомчак сказал, что мешает ВСУ (10)

Гуру.ua 2021.03.30 00:40

Украинская армия готова к наступлению на позиции российско-оккупационных войск на Донбассе, но будущая атака зависит не от приказа президента Владимира Зеленского. Об этом им глава Генштаба и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил в интервью Алесе Бацман. Читайте также:Россия скрытно перебросила на Донбасс кадровых военных ВСУ должны быть готовы к обороне своей территории и поэтому постоянно