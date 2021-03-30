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Украина готова к наступлению на Донбассе: Хомчак сказал, что мешает ВСУ

Украина готова к наступлению на Донбассе: Хомчак сказал, что мешает ВСУ (10)

Гуру.ua 2021.03.30 00:40
Украинская армия готова к наступлению на позиции российско-оккупационных войск на Донбассе, но будущая атака зависит не от приказа президента Владимира Зеленского. Об этом им глава Генштаба и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил в интервью Алесе Бацман. Читайте также:Россия скрытно перебросила на Донбасс кадровых военных ВСУ должны быть готовы к обороне своей территории и поэтому постоянно
ДОНБАСС, ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ, ОБОСТРЕНИЕ, ЗЕЛЕНСКИЙ, ОБСТРЕЛ, МИНОМЕТ, Хомчак, Зеленский, Украина, Россия, Донецк, Луганск
2021.03.30 (10)

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