В Полтаве хотят усилить карантинные мероприятия (7)

2021.03.30 (7)2021.03.29 (153) →
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- В.Ляшко: с цифрой 24 тысю больных ежедневно обойдемся без общегосударственного карантина : Українські національні новини 00:47