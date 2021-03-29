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Фокус: Украина

В Полтаве хотят усилить карантинные мероприятия

В Полтаве хотят усилить карантинные мероприятия (7)

Status Quo 2021.03.29 14:44
29.03.2021, 14:12 Усилить карантинные ограничения хотят в Полтавской области уже сегодня. Такое стремление властей связано с ухудшением ситуации с коронавирусом в регионе. - Область у нас находится в стабильном состоянии, однако некоторые населенные пункты, включая город Полтава, вызывают беспокойство у нас и, скорее всего, сегодня будем проводить комиссию ТЭБ и ЧС и усиливать карантинные меры, потому что и отрицательная динамика, которую наблюдаем
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2021.03.30 (7)

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