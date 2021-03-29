Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Матеус - Миколенко: "Выше нос! Те, кто тебя критикует, потом будут тебе аплодировать"

Матеус - Миколенко: "Выше нос! Те, кто тебя критикует, потом будут тебе аплодировать" (2)

Динамо Киев от Шурика 2021.03.29 20:29
29.03.2021, 19:54 Матч Украина Финляндия 28 марта 2021 Бывший нападающий "Днепра" Матеус поддержал защитника киевского "Динамо" и сборной Украины Виталия Миколенко, допустившего ошибку в отборочном матче ЧМ-2022 против сборной Финляндии (1:1), стоившею пропущенного гола. Матеус Человеку свойственно ошибаться, но извлечь урок из ошибок могут немногие. Ты один из тех, кто способен на это.
ФИНЛЯНДИЯ, СБОРНАЯ, УКРАИНА, МАТЧ, ФИНН, НИЧЬЯ, Шевченко, Украина, Финляндия, Франция, Казахстан, Киев
2021.03.30 (2)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2021
© InfoStream, 2021