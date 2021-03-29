Матеус - Миколенко: "Выше нос! Те, кто тебя критикует, потом будут тебе аплодировать" (2)

Динамо Киев от Шурика 2021.03.29 20:29
29.03.2021, 19:54
Матч
Украина Финляндия 28 марта 2021
Бывший нападающий "Днепра" Матеус поддержал защитника киевского "Динамо" и
сборной Украины Виталия Миколенко, допустившего ошибку в отборочном матче
ЧМ-2022 против сборной Финляндии (1:1), стоившею пропущенного гола.
Матеус
Человеку свойственно ошибаться, но извлечь урок из ошибок могут немногие.
Ты один из тех, кто способен на это.
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