Матеус - Миколенко: "Выше нос! Те, кто тебя критикует, потом будут тебе аплодировать" (2)

Динамо Киев от Шурика 2021.03.29 20:29

29.03.2021, 19:54 Матч Украина Финляндия 28 марта 2021 Бывший нападающий "Днепра" Матеус поддержал защитника киевского "Динамо" и сборной Украины Виталия Миколенко, допустившего ошибку в отборочном матче ЧМ-2022 против сборной Финляндии (1:1), стоившею пропущенного гола. Матеус Человеку свойственно ошибаться, но извлечь урок из ошибок могут немногие. Ты один из тех, кто способен на это.