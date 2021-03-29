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Организовал "референдум" в "ДНР", есть паспорт РФ: кто победил на довыборах в Раду на Донбассе

Организовал "референдум" в "ДНР", есть паспорт РФ: кто победил на довыборах в Раду на Донбассе (2)

Сегодня.ua 2021.03.29 14:32
29 марта, 14:24 Мария Дмитренко Победитель набрал более 65% голосов Кандидат от политической партии "Порядок" Андрей Аксенов победил на одномандатном избирательном округе No50 в Донецкой области, где в воскресенье прошли довыборы в Верховную Раду. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. Так, по результатам электронной обработки 100% протоколов, Аксенов набрал 65,46 голосов избирателей.
ДОВЫБОРЫ, СЛУГА, ОКРУГ, КАНДИДАТ, АКСЕНОВ, ИЗБИРАТЕЛЬ, Вирастюк, Шевченко, Кошулинский, Аксенов, Кузьменко, Рыбин, Ивано-Франковск, Донецк, Украина
2021.03.30 (2)

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