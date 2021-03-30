Тупицкий обжаловал указ Зеленского (57)

Корреспондент.net 2021.03.30 14:01

Текст: Елена Качуровская, 30 марта 2021, 13:46 Фото: korrespondent.net Тупицкий в Верховном суде оспаривает отмену своего назначения судьей КСУ В Верховном суде сообщили, что получили два иска, в каждом из которых истец оспаривает указ Зеленского об отмене своего назначения на должность судьи КСУ. В Верховный суд Украины поступило два иска, в которых истцы обжалуют указ президента Владимир Зеленского об отмене указа экс-президента Виктора