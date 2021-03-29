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Фокус: Украина

Выборы в Украине: больше всего нарушений зарегистрировали в Ивано-Франковской области (3)

УНИАН 2021.03.29 00:32
00:29, 29.03.21 Больше всего нарушений зарегистрировано в Ивано-Франковской области. Следователи начали два уголовных производства / фото REUTERS В день голосования на промежуточных и повторных выборах полицейские зарегистрировали 39 сообщений, связанных с избирательным процессом. Больше всего нарушений зарегистрировано в Ивано-Франковской области - 21 и в Донецкой области - 13. В основном события касались незаконной агитации - 12, подкупа избирателей -
ДОВЫБОРЫ, АКСЕНОВ, ИЗБИРАТЕЛЬ, КУЗЬМЕНКО, ДОБРОПОЛЬЕ, РЫБИНА, Аксенов, Кузьменко, Рыбин, Шевченко, Вирастюк, Кошулинский, Донецк, Украина, Ивано-Франковск, Россия
2021.03.30 (3)

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