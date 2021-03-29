Выборы в Украине: больше всего нарушений зарегистрировали в Ивано-Франковской области (3)

УНИАН 2021.03.29 00:32
00:29, 29.03.21
Больше всего нарушений зарегистрировано в Ивано-Франковской области.
Следователи начали два уголовных производства / фото REUTERS
В день голосования на промежуточных и повторных выборах полицейские
зарегистрировали 39 сообщений, связанных с избирательным процессом.
Больше всего нарушений зарегистрировано в Ивано-Франковской области - 21 и
в Донецкой области - 13.
В основном события касались незаконной агитации - 12, подкупа избирателей -
ДОВЫБОРЫ, АКСЕНОВ, ИЗБИРАТЕЛЬ, КУЗЬМЕНКО, ДОБРОПОЛЬЕ, РЫБИНА, Аксенов
, Кузьменко
, Рыбин
, Шевченко
, Вирастюк
, Кошулинский
, Донецк
, Украина
, Ивано-Франковск
, Россия