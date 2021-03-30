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Фокус: Украина

Москва хочет обсудить Донбасс с Берлином и Парижем без участия Киева, Украина против

Москва хочет обсудить Донбасс с Берлином и Парижем без участия Киева, Украина против (2)

Слово і Діло 2021.03.30 00:13
29 марта 2021, 23:49 Президент России Владимир Путин планирует обсудить ситуацию на украинском Донбассе без участия Украины, ради чего пытается договориться о проведении видеоконференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает российский ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Песков заявил, что мероприятия якобы готовится вне рамок "нормандского
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2021.03.30 (2)

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