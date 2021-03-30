Москва хочет обсудить Донбасс с Берлином и Парижем без участия Киева, Украина против (2)

Слово і Діло 2021.03.30 00:13
29 марта 2021, 23:49
Президент России Владимир Путин планирует обсудить ситуацию на украинском
Донбассе без участия Украины, ради чего пытается договориться о проведении
видеоконференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции
Эммануэлем Макроном.
Об этом сообщает российский ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря
Кремля Дмитрия Пескова.
Песков заявил, что мероприятия якобы готовится вне рамок "нормандского
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