Москва хочет обсудить Донбасс с Берлином и Парижем без участия Киева, Украина против (2)

Слово і Діло 2021.03.30 00:13

29 марта 2021, 23:49 Президент России Владимир Путин планирует обсудить ситуацию на украинском Донбассе без участия Украины, ради чего пытается договориться о проведении видеоконференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает российский ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Песков заявил, что мероприятия якобы готовится вне рамок "нормандского