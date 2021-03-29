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Фокус: Украина

Офис президента не отдаст двери на выставку, поскольку они являются доказательством вандализма, - Мендель (1)

Рубрика 2021.03.29 21:33
Ksenia Omelchenko Офис президента Украины не будет отдавать никакие поврежденные части здания ОП на любые выставки, поскольку не считает эти вещи объектами искусства, а относится ко всем повреждениям, как к доказательствам вандализма. Об этом в Инстаграм написала пресс-секретарь президента Юлия Мендель. По ее словам, "повреждены двери Офиса президента сегодня отправляют на реставрацию с целью экономии средств.
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2021.03.30 (1)

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