Офис президента не отдаст двери на выставку, поскольку они являются доказательством вандализма, - Мендель (1)

Рубрика 2021.03.29 21:33

Ksenia Omelchenko Офис президента Украины не будет отдавать никакие поврежденные части здания ОП на любые выставки, поскольку не считает эти вещи объектами искусства, а относится ко всем повреждениям, как к доказательствам вандализма. Об этом в Инстаграм написала пресс-секретарь президента Юлия Мендель. По ее словам, "повреждены двери Офиса президента сегодня отправляют на реставрацию с целью экономии средств.