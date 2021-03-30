Bellingcat вычислила россиян, причастных к пыткам в украинцев на Донбассе (3)

MY.UA 2021.03.30 00:01
29 марта, 20:51
Журналист, бывший пленник боевиков Станислав Асеев сообщил, что
расследователи Bellingcat установили личности россиян, причастных к пыткам
в тюрьме "Изоляция" - она подконтрольна боевикам так называемой "ДНР".
Как передает "Хвиля", об этом он написал на своей странице в Фейсбук.
По словам Асеева, жители России Юрий Кривонос, Владимир Бутенко, а также
Руслан Еремичев причастны к пыткам и унижениям человеческого достоинства.
АСЕЕВ, ПЫТКА, ИЗОЛЯЦИЯ, КРИВОНОС, БУТЕНКО, ТЮРЬМА, Асеев
, Бутенко
, Кривонос
, Еремичев
, Россия
, Донецк
, Украина