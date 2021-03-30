Bellingcat вычислила россиян, причастных к пыткам в украинцев на Донбассе (3)

MY.UA 2021.03.30 00:01

29 марта, 20:51 Журналист, бывший пленник боевиков Станислав Асеев сообщил, что расследователи Bellingcat установили личности россиян, причастных к пыткам в тюрьме "Изоляция" - она подконтрольна боевикам так называемой "ДНР". Как передает "Хвиля", об этом он написал на своей странице в Фейсбук. По словам Асеева, жители России Юрий Кривонос, Владимир Бутенко, а также Руслан Еремичев причастны к пыткам и унижениям человеческого достоинства.