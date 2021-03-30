Убийство ветерана АТО в Киеве - подозреваемым избрана мера пресечения (2)

NewsMir.info 2021.03.29 18:09
сегодня 17:52
Печерский райсуд Киева сегодня, 29 марта, избрал меры пресечения трем
подозреваемым в убийстве 37-летнего ветерана АТО и активиста Александра
Мандича.
Им избраны безальтернативные меры пресечения в виде содержания под стражей.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
По информации следствия, подозреваемые вечером 24 марта, находясь в
квартире потерпевшего, избили его и вывезли на автомобиле в неизвестном
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