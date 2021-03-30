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Фокус: Украина

Убийство ветерана АТО в Киеве - подозреваемым избрана мера пресечения (2)

NewsMir.info 2021.03.29 18:09
сегодня 17:52 Печерский райсуд Киева сегодня, 29 марта, избрал меры пресечения трем подозреваемым в убийстве 37-летнего ветерана АТО и активиста Александра Мандича. Им избраны безальтернативные меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры. По информации следствия, подозреваемые вечером 24 марта, находясь в квартире потерпевшего, избили его и вывезли на автомобиле в неизвестном
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2021.03.30 (2)

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