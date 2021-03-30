В Украине готовы делать миллионы прививок за месяц (8)

Корреспондент.net 2021.03.30 06:01

Текст: Расенко Елена, 30 марта 2021, 05:50 Медицинская система Украины способна делать до 4 млн прививок от COVID-19 в месяц - Ляшко Развертывание пунктов прививания от COVID-19 в Украине происходит каскадным путем, отметил Ляшко. В Украине могут делать до 4 миллионов прививок от COVID-19 за месяц уже в мае, если за апрель будет поставлено достаточное количество вакцин против коронавируса.