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В Украине готовы делать миллионы прививок за месяц

В Украине готовы делать миллионы прививок за месяц (8)

Корреспондент.net 2021.03.30 06:01
Текст: Расенко Елена, 30 марта 2021, 05:50 Медицинская система Украины способна делать до 4 млн прививок от COVID-19 в месяц - Ляшко Развертывание пунктов прививания от COVID-19 в Украине происходит каскадным путем, отметил Ляшко. В Украине могут делать до 4 миллионов прививок от COVID-19 за месяц уже в мае, если за апрель будет поставлено достаточное количество вакцин против коронавируса.
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2021.03.30 (8)

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