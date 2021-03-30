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30.03.2021 10:10 NACI: Вакцину AstraZeneca не следует вводить людям младше 55 лет

30.03.2021 10:10 NACI: Вакцину AstraZeneca не следует вводить людям младше 55 лет (35)

MIGnews.com.ua 2021.03.30 10:38
Вакцину AstraZeneca не следует вводить людям младше 55 лет из-за риска возникновения тромбов. Об этом говорится в заявлении Национального совещательного комитета по вопросам иммунизации (NACI), который консультирует правительство по вопросам вакцинации от COVID-19. "NACI пока рекомендует не использовать COVID-вакцину AstraZeneca для прививки людей моложе 55 лет, пока не будет получено больше данных о
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2021.03.30 (35)

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