30.03.2021 10:10 NACI: Вакцину AstraZeneca не следует вводить людям младше 55 лет (35)

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- Март, 30 в 11:46 В Украине откроют более 4 тыс. пунктов вакцинации против Covid-19 - Степанов : ICTV Факти 12:06
- В Украине 2 человека полностью вакцинировались, одну дозу получили 212 тыс. граждан, - МЗ : Еспресо TV 12:04
- В Харьковской области за минувшие сутки вакцинировались от коронавируса чуть менее 400 человек : Вечерний Харьков 11:53
- В Украине второй человек получил вторую дозу вакцины против COVID-19 : TK Media 11:46
- В Украине за сутки вакцинировали более 14 тысячи человек: лидируют Киев и Днепропетровщина : DsNews 11:34
- Украина имеет договоренности и контракты на более чем 22 млн вакцин от коронавируса - Степанов : DailyUA 11:25
- В Украине за день сделали 14433 прививки от COVID-19 : Вести-UA 10:54
- Второй украинец получил две дозы вакцины от коронавируса, всего привито более 200 тысяч : RUpor.info 10:42
- 30.03.2021 10:10 NACI: Вакцину AstraZeneca не следует вводить людям младше 55 лет : MIGnews.com.ua 10:38
- В Канаде советуют не использовать вакцину AstraZeneca людям младше 55 лет : Новости Ю 10:24
- 30 марта, 2021, 10:07 В Канаде советуют не использовать вакцину AstraZeneca людям младше 55 лет : Західна iнформаційна корпорація 10:17
- 10:05 30.03.2021 За сутки от коронавируса в Украине привили более 14,4 тыс. тысяч человек, всего первично вакцинировано почти 213 тыс : Интерфакс-Україна 10:16
- В Украине второй человек получил две дозы вакцины от COVID, всего привили более 200 тысяч : НикВести 10:10
- Коронавирус. В Украине вакцинировались более 200 000 человек, двое получили две дозы : ЛІГАБізнесІнформ 10:08
- Второй человек в Украине закончил вакцинацию против COVID-19: ему ввели вторую дозу : 24 канал 10:00
- За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 14 433 человека, всего - 212 898, - Степанов : Kramatorsk.info 09:52
- В Украине второй человек завершил вакцинацию от коронавируса : ZN,UA 09:47
- В Украине второй человек получил две дозы вакцины : РепортерUA 09:42
- Ляшко: В Украине могут делать до 4 млн прививок в месяц : РепортерUA 09:42
- В Украине второй человек получил вторую дозу COVID-вакцины : Bigmir)net Новости 09:39
- В Украине за сутки сделали почти 15 тысяч прививок от коронавируса, с начала кампании вакцинировали более 200 тысяч человек : Шиповник.ua 09:36
- В Украине второй человек получил две дозы вакцины от COVID-19, всего привито более 200 тысяч : УНИАН 09:32
- В Украине второй человек получил две дозы вакцины от COVID-19 : Obozrevatel 09:31
- Вакцинация от COVID-19 в Украине: за прошлые сутки привиты более 14 тысяч человек : ОстроВ 09:10
- Второй человек в Украине получил вторую дозу вакцины : Waves-ua 09:00
- В Украине от COVID-19 вакцинировали более 200 тысяч человек : Сегодня.ua 08:47
- В Украине за сутки более 10 500 новых больных ковидом. Но вакцинированных больше : Бабель 08:45
- Второй человек в Украине получил вторую дозу вакцины против COVID : Українська правда 08:41
- 10 533 заболевших коронавирусом выявили в Украине за сутки : Новости Донбасса 08:40
- За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 14 433 человека, всего - 212 898, - Степанов : Цензор.Нет 08:32
- В Канаде советуют не использовать вакцину AstraZeneca людям младше 55 лет : Укринформ 08:02
- В Украине могут делать 3,5-4 млн прививок от COVID-19 в месяц, - главный санврач Ляшко : Цензор.Нет 07:32
- В Кременчуге за сутки от COVID-19 вакцинировали 50 человек : Кременчуг Online 07:00
- Украина может делать четыре миллиона прививок от коронавируса в месяц - Ляшко : Слово і Діло 05:43