30.03.2021, Киев, Вадим Москаленко "Победа в войне с агрессором. Пора открыть огонь". Рада принимает воинственное постановление (52)

Политнавигатор 2021.03.30 16:20

Новости Украины Украинский парламент на внеочередном заседании поддержал постановление, в котором осуждается эскалация конфликта на Донбассе и вся ответственность перекладывается на Россию. В частности, в документе говорится, что Верховная рада "осуждает агрессию РФ" и призывает парламенты других стран поддержать Украину, передаёт корреспондент "ПолитНавигатора". Также в постановлении Киев традиционно для себя требует от Москвы