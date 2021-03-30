30.03.2021, Киев, Вадим Москаленко "Победа в войне с агрессором. Пора открыть огонь". Рада принимает воинственное постановление (52)

2021.03.30 (52)2021.03.29 (14) →
- ВР приняла заявление из-за обострившейся ситуации на Донбассе : Николаевский центр журналистских расследований 18:10
- Обострение на Донбассе: Рада приняла заявление : ЗА Київ 18:02
- Обострение на Донбассе: Рада приняла заявление : Типичный Херсон 17:43
- Рада приняла постановление об эскалации на Донбассе : Информбюро ПСПУ 17:24
- Верховна Рада требует от РФ немедленно прекратить боевые действия на Донбассе : Вечерний Николаев 17:24
- 30-Mar-2021 14:34 Обострение на Донбассе: Рада приняла заявление : Южная правда 17:19
- Рада приняла постановление об эскалации на Донбассе : Авдеевка.сити 17:14
- Рада приняла заявление об эскалации конфликта на Донбассе : Status Quo 17:14
- В"Москва игнорирует договоренностиВ": Украина выдвинула ряд требований к России по Донбассу : Наша Газета Луганск 17:05
- Верховная Рада приняла заявление о эскалации российско-украинского вооруженного конфликта : ПрессОрг24 16:40
- 30.03.2021 15:45 Верховная Рада из-за обострения на Донбассе озвучила свои требования к России : ДонПресс 16:03
- Рада потребовала от РФ немедленно прекратить боевые действия : Kherson.life 15:57
- 30.03.2021 Екскалация конфликта! Депутаты сделали это - историческое решение: никто не посмел, Зеленский поддержал! В Кремле паника : Корупція Інфо 15:51
- Рада приняла постановление об эскалации на Донбассе - "открытое признание того, что Украина находится в состоянии войны с Россией" : Новости Краматорска 15:46
- Обострение на Донбассе: Рада приняла заявление : Власти.нет 15:46
- ВР выступила с заявлением по Донбассу : Hubs 15:41
- Обострение на Донбассе: Рада требует от России немедленно прекратить боевые действия : Шиповник.ua 15:36
- ВР осудила обострение на Донбассе и агрессивную политику РФ в отношении Украины : Газета День 15:28
- Нардепы с Днепропетровщины призвали Россию соблюдать режим прекращения огня на Донбассе (ВИДЕО) : Новости Днепра 15:27
- Верховная Рада приняла заявление о эскалации российско-украинского вооруженного конфликта : DailyUA 15:25
- Обострение на Донбассе: Рада утвердила срочное требование к РФ : Слово і Діло 15:14
- Рада приняла постановление по поводу эскалации ситуации на Донбассе : RegioNews 15:12
- Сегодня 14:48 Рада приняла заявление из-за обострения на Донбассе и гибели 4 военных : Весь Харьков 15:10
- Рада приняла постановление об эскалации на Донбассе - "открытое признание того, что Украина находится в состоянии войны с Россией" : News24UA 15:07
- Рада приняла заявление о российско-украинском вооруженном конфликте : Iнше ТВ 15:07
- Рада осудила агрессию России. Проголосовали все, кроме ОПЗЖ : Gazeta.ua 15:06
- Рада приняла заявление из-за обострения на Донбассе и гибели 4 военных : АТН 15:01
- сегодня в 14:35 Рада приняла заявление об эскалации конфликта на Донбассе : Трибун Луганска 14:47
- 30 марта 2021, вторник, 14:20 Рада призвала парламенты иностранных государств осудить Россию в обострении на Донбассе : Українські Новини 14:45
- Рада приняла обращение по эскалации конфликта в Донбассе : Парламент.UA 14:40
- Рада осудила эскалацию конфликта на Донбассе : Lenta.ua 14:38
- Обострение на Донбассе: Рада выдвинула требования к РФ : From-UA.com 14:35
- Обострение на Донбассе: Рада призвала международное сообщество усилить давление на Россию : Еспресо TV 14:34
- Верховная Рада приняла заявление о эскалации российско-украинского вооруженного конфликта : Українські національні новини 14:33
- Рада приняла постановление об эскалации на Донбассе : Сумські Дебати 14:33
- Верховная Рада сделала заявление относительно эскалации войны на Донбассе : Depo 14:33
- Рада проголосовала постановление об эскалации на Донбассе и призвала мировое сообщество реагировать : APnews.com.ua 14:31
- Принято Постановление "О Заявлении Верховной Рады Украины относительно эскалации российско-украинского вооруженного конфликта" : Верховная Рада Украины 14:25
- Рада приняла постановление об эскалации на Донбассе : Страна.ua 14:17
- 14:05 30.03.2021 Рада требует от РФ немедленно прекратить боевые действия на Донбассе - заявление : Интерфакс-Україна 14:16
- В Раде приняли постановление по обострению на Донбассе и обратились к РФ : Obozrevatel 14:16