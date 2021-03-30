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Фокус: Украина

30.03.2021, Киев, Вадим Москаленко "Победа в войне с агрессором. Пора открыть огонь". Рада принимает воинственное постановление

30.03.2021, Киев, Вадим Москаленко "Победа в войне с агрессором. Пора открыть огонь". Рада принимает воинственное постановление (52)

Политнавигатор 2021.03.30 16:20
Новости Украины Украинский парламент на внеочередном заседании поддержал постановление, в котором осуждается эскалация конфликта на Донбассе и вся ответственность перекладывается на Россию. В частности, в документе говорится, что Верховная рада "осуждает агрессию РФ" и призывает парламенты других стран поддержать Украину, передаёт корреспондент "ПолитНавигатора". Также в постановлении Киев традиционно для себя требует от Москвы
ДОНБАСС, ЭСКАЛАЦИЯ, ЗЕЛЕНСКИЙ, АГРЕССИЯ, ОБОСТРЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ, Зеленский, Россия, Украина
2021.03.30 (52)

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