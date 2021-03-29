"Мелкая информационная провокация": Ткаченко относительно заявления "Россотрудничества" о "российско-украинском поэте Шевченко" (1)

Еспресо TV 2021.03.29 16:34
29 мартa, 2021 понедельник
16:00
Министр культуры Александр Ткаченко назвал заявления "Россотрудничества" о
"российско-украинском поэте Тарасе Шевченко" мелкой провокацией
Об этом он написал в своем Telegram .
Ткаченко отметил, что филиал Госагентства "Россотрудничество" и его так
называемый российский центр науки и культуры под маской культурного и
научного сотрудничества занимаются распространением российских нарративов и
пропаганды по всему миру.
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