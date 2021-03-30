Вручили подозрение хакеру, который создал один из крупнейших в мире сервисов для атак банков (2)

NewsMir.info 2021.03.29 11:09

сегодня 10:56 Фишинговые атаки 39-летний подозреваемый направил на финансовые учреждения и слом их почтовых сервисов. От этого пострадали банки 11 стран мира. Убытки достигают десятков миллионов долларов. Хакера разоблачила киберполиция совместно с ГСУ Нацполиции в ходе международной спецоперации с правоохранителями Соединенных Штатов и Австралии в феврале этого года. Житель Тернопольщины подозревается в разработке специальной