Вручили подозрение хакеру, который создал один из крупнейших в мире сервисов для атак банков (2)

NewsMir.info 2021.03.29 11:09
сегодня 10:56
Фишинговые атаки 39-летний подозреваемый направил на финансовые учреждения
и слом их почтовых сервисов. От этого пострадали банки 11 стран мира.
Убытки достигают десятков миллионов долларов.
Хакера разоблачила киберполиция совместно с ГСУ Нацполиции в ходе
международной спецоперации с правоохранителями Соединенных Штатов и
Австралии в феврале этого года.
Житель Тернопольщины подозревается в разработке специальной
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