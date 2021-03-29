В Крыму пенсионерке дали 12 лет тюрьмы якобы за шпионаж в пользу Украины (1)

Экономические новости 2021.03.29 22:34

Новости мира, 22:33:54 Севастопольский городской суд оккупанотов вынес приговор пенсионерке Галине Довгопол, обвинив ее в государственной измене, шпионаже в пользу Украины и приговорил ее к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова Людмила Денисова, информируют Экономические новости. Оккупанты заявили, что 66-летняя пенсионерка Галина Довгопол, уроженка г.