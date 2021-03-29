Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Обострение на Донбассе и членство в НАТО: Ермак провел переговоры с советником президента США по нацбезопасности

Обострение на Донбассе и членство в НАТО: Ермак провел переговоры с советником президента США по нацбезопасности (2)

Прямий канал 2021.03.29 23:16
22:22, Сегодня Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном. Об этом сообщили на сайте ОПУ. Андрей Ермак поблагодарил Соединенные Штаты за четкую и последовательную политику по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. "Мы высоко ценим недавние сильные заявления Президента Джо Байдена и
ЗЕЛЕНСКИЙ, ДОНБАСС, ЕРМАК, ОФИС, СОВЕТНИК, ДЕЗИНФОРМАЦИЯ, Зеленский, Ермак, Путин, Песков, Украина, Россия, США, Крым, Франция, Германия, Киев
2021.03.30 (2)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2021
© InfoStream, 2021