Обострение на Донбассе и членство в НАТО: Ермак провел переговоры с советником президента США по нацбезопасности (2)

Прямий канал 2021.03.29 23:16
22:22, Сегодня
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный
разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности
Джейкобом Салливаном.
Об этом сообщили на сайте ОПУ.
Андрей Ермак поблагодарил Соединенные Штаты за четкую и последовательную
политику по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Мы высоко ценим недавние сильные заявления Президента Джо Байдена и
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