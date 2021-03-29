Обострение на Донбассе и членство в НАТО: Ермак провел переговоры с советником президента США по нацбезопасности (2)

Прямий канал 2021.03.29 23:16

22:22, Сегодня Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном. Об этом сообщили на сайте ОПУ. Андрей Ермак поблагодарил Соединенные Штаты за четкую и последовательную политику по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. "Мы высоко ценим недавние сильные заявления Президента Джо Байдена и