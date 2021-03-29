Украине необходимо разработать систему "паспортов вакцинации", - Зеленский (3)

Корабелов.инфо 2021.03.29 14:51
По его словам, нужно брать пример с ЕС, США, Швейцарии и Израиля
29 Мар 2021
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости разработки в
стране системы "паспортов вакцинации" по примеру стран Европейского Союза,
США и Израиля, о чём сообщается на сайте главы государства.
"Эти "паспорта" уже разрабатываются и странами Европейского Союза и США, и
Швейцарией, и Израилем - то есть многими развитыми странами, которые
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