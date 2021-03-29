Стала известна причина (предварительно) схода с рельсов поезда Киев-Запорожье (9)

2021.03.30 (9)2021.03.29 (220) →
- Из-за схода с рельсов поезда Киев-Запорожье возможны задержки некоторых рейсов : ПрессОрг24 01:40
- На границе Днепропетровской и Запорожской областей сошел с рельсов поезд "Интерсити" : Днепровский вестник 00:55
- 30.03.2021 :: 00:05 Движение поездов на месте аварии поезда Интерсити восстановлено, задерживаются 7 рейсов ╘ : Транспортный бизнес 00:44
- Авария "Интерсити" в Днепропетровской области: избежали больших жертв : Гуру.ua 00:40
- Авария "Интерсити" под Запорожьем: 7 поездов придут с задержкой : Гуру.ua 00:40
- Из-за железнодорожной аварии между Запорожьем и Днепром возможны задержки не менее семи поездов : Depo 00:28
- Из-за схода с рельсов поезда Киев-Запорожье возможны задержки некоторых рейсов : DailyUA 00:25
- Авария Интерсити под Запорожьем: Укрзализныця сообщила о возобновлении движения поездов : Новое Время 00:16
- "Укрзализныця" предупредила о задержках поездов из-за аварии под Запорожьем : Новости N 00:11