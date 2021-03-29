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Стала известна причина (предварительно) схода с рельсов поезда Киев-Запорожье

Стала известна причина (предварительно) схода с рельсов поезда Киев-Запорожье (9)

Верже 2021.03.29 20:22
29.03.2021 По предварительным данным причиной схода с рельс поезда "Интерсити" под Запорожьем могли стать проблемы с железнодорожными путями. Машинист был вынужден применить экстренное торможение, когда заметил, что с рельсами что-то не так. Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Александр Перцовский. "Есть предварительный комментарий машиниста, что была проблема с путями, но
РЕЛЬС, ЗАПОРОЖЬЕ, ПОЕЗД, ВАГОН, УКРЗАЛИЗНЫЦЯ, ПАССАЖИР, Запорожье, Киев, Днепропетровск, Украина
2021.03.30 (9)

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