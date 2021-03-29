29 марта 2021, понедельник, 16:54 "Укрзализныця" начала расследовать сход с рельсов "Интерсити" под Запорожьем (2)

Українські Новини 2021.03.29 17:15
Ольга Фандорина
Сошедший с рельсов поезд. Скриншот its_zp
Акционерное общество "Укрзализныця" создало комиссию, которая расследует
причины схода с рельсов нескольких вагонов поезда No732 "Киев - Запорожье".
Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.
Согласно сообщению, в результате инцидента никто не пострадал.
По оперативной информации, с рельсов сошли 6 из 9 вагонов в 50 километрах
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