29 марта 2021, 17:51 Растрата 8,2 млрд гривен Приватбанка: НАБУ объявило Дубилета в розыск (1)

Dialog.ua 2021.03.29 18:03
Экс-глава правления Приватбанка объявлен в розыск по обвинению в растрате
огромной суммы денег из бюджета банка.
Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего главу
правления Приватбанка Александра Дубилета.
Об этом сообщает Диалог.UA со ссылкой на "Укринформ".
Отмечается, что данное постановление вынес детектив НАБУ, о чем сообщил
исполняющий обязанности главы Специализированной антикоррупционной
РОЗЫСК, ПРИВАТБАНК, РАСТРАТА, ДЕТЕКТИВ, ГРИЩУК, ГЛАВА, Дубилета
, Грищук
, Яценко
, Дубилет
, Украина