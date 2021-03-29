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29 марта 2021, 17:51 Растрата 8,2 млрд гривен Приватбанка: НАБУ объявило Дубилета в розыск

29 марта 2021, 17:51 Растрата 8,2 млрд гривен Приватбанка: НАБУ объявило Дубилета в розыск (1)

Dialog.ua 2021.03.29 18:03
Экс-глава правления Приватбанка объявлен в розыск по обвинению в растрате огромной суммы денег из бюджета банка. Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего главу правления Приватбанка Александра Дубилета. Об этом сообщает Диалог.UA со ссылкой на "Укринформ". Отмечается, что данное постановление вынес детектив НАБУ, о чем сообщил исполняющий обязанности главы Специализированной антикоррупционной
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2021.03.30 (1)

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