29 марта 2021, 17:51 Растрата 8,2 млрд гривен Приватбанка: НАБУ объявило Дубилета в розыск (1)

Dialog.ua 2021.03.29 18:03

Экс-глава правления Приватбанка объявлен в розыск по обвинению в растрате огромной суммы денег из бюджета банка. Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего главу правления Приватбанка Александра Дубилета. Об этом сообщает Диалог.UA со ссылкой на "Укринформ". Отмечается, что данное постановление вынес детектив НАБУ, о чем сообщил исполняющий обязанности главы Специализированной антикоррупционной