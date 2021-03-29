Раскол в "Голосе": половина фракции в Раде требует провести съезд и переизбрать руководство партии (3)

ZN,UA 2021.03.29 21:17
29 марта, 2021, 20:48
Депутаты считают, что в последнее время руководство партии и фракции
"используют "Голос" как инструмент для удовлетворения собственных
интересов, самопиара и подыгрывания власти"
Народные депутаты от "Голоса", которых ранее руководство партии
предупредило о возможном исключении из политсилы, обнародовали совместное
заявление, в котором требуют провести переизбрания руководства и проведения
внеочередного съезда партии.
ГОЛОС, СОЛОМИЯ, РУКОВОДСТВО, ПАРТИЯ, ЛОЗИНСКИЙ, ВЕНЕДИКТОВА, Устинов
, Юрчишин
, Лозинский
, Стефанишин
, Пипа
, Клименко
, Цабаль
, Венедиктова
, Шараськин
, Шараскин
, Россия
, Украина