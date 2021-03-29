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Фокус: Украина

Раскол в "Голосе": половина фракции в Раде требует провести съезд и переизбрать руководство партии (3)

ZN,UA 2021.03.29 21:17
29 марта, 2021, 20:48 Депутаты считают, что в последнее время руководство партии и фракции "используют "Голос" как инструмент для удовлетворения собственных интересов, самопиара и подыгрывания власти" Народные депутаты от "Голоса", которых ранее руководство партии предупредило о возможном исключении из политсилы, обнародовали совместное заявление, в котором требуют провести переизбрания руководства и проведения внеочередного съезда партии.
ГОЛОС, СОЛОМИЯ, РУКОВОДСТВО, ПАРТИЯ, ЛОЗИНСКИЙ, ВЕНЕДИКТОВА, Устинов, Юрчишин, Лозинский, Стефанишин, Пипа, Клименко, Цабаль, Венедиктова, Шараськин, Шараскин, Россия, Украина
2021.03.30 (3)

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