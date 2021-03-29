Раскол в "Голосе": половина фракции в Раде требует провести съезд и переизбрать руководство партии (3)

ZN,UA 2021.03.29 21:17

29 марта, 2021, 20:48 Депутаты считают, что в последнее время руководство партии и фракции "используют "Голос" как инструмент для удовлетворения собственных интересов, самопиара и подыгрывания власти" Народные депутаты от "Голоса", которых ранее руководство партии предупредило о возможном исключении из политсилы, обнародовали совместное заявление, в котором требуют провести переизбрания руководства и проведения внеочередного съезда партии.