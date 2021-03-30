Умер известный украинский продюсер Александр Серый (21)

Gazeta.ua 2021.03.30 04:35

Умер Александр Серый. Фото: РБК В Киеве умер известный украинский продюсер, бывший генеральный продюсер Первого канала и исполнительный директор Freedom Hall Александр Серый. Музыкант боролся с коронавирусом, о смерти продюсера сообщили в Facebook друзья и коллеги Александра. На счету Александра Серого такие проекты, как Алекса, юная исполнительница Ассоль, Женя Анишко, Кристина Коц-Готлиб, Поля Франц, Do-ping, Юля Лотоцка,