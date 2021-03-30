Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Умер известный украинский продюсер Александр Серый (21)

Gazeta.ua 2021.03.30 04:35
Умер Александр Серый. Фото: РБК В Киеве умер известный украинский продюсер, бывший генеральный продюсер Первого канала и исполнительный директор Freedom Hall Александр Серый. Музыкант боролся с коронавирусом, о смерти продюсера сообщили в Facebook друзья и коллеги Александра. На счету Александра Серого такие проекты, как Алекса, юная исполнительница Ассоль, Женя Анишко, Кристина Коц-Готлиб, Поля Франц, Do-ping, Юля Лотоцка,
ДЮМА, ПРОДЮСЕР, АССОЛЬ, МАРЬЯНА, КРУШЕЛЬНИЦКАЯ, ШЕСТ, Серый, Закус, Волочкова, Франц, Меламуд, Кинах, Серого, Лотоцкая, ICMG, Freedom Hall, Украина, Львов, Донецк, Киев, США
2021.03.30 (21)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2021
© InfoStream, 2021