Канада ввела санкции против лиц и компаний, связанных со строительством Керченского моста (3)

Крым.Реалии RFE/RL 2021.03.29 21:53

29 марта 2021, 21:30 Канада дополнила список санкций, введенных в связи с аннексией Крыма Россией. Под них попали двое физических лиц и четыре юридических лица, говорится в сообщении канадского Министерства иностранных дел. Как сообщается, под санкциями оказались: Генеральный директор "Гранд Сервис Экспресса" (оператор железнодорожного сообщения России с Крымом) Александр Ганов; Глава "Мостотреста" Леонид Рыженькин; ОАО "Ленпромтранспроект";