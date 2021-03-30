Канада ввела санкции против лиц и компаний, связанных со строительством Керченского моста (3)

Крым.Реалии RFE/RL 2021.03.29 21:53
29 марта 2021, 21:30
Канада дополнила список санкций, введенных в связи с аннексией Крыма
Россией. Под них попали двое физических лиц и четыре юридических лица,
говорится в сообщении канадского Министерства иностранных дел.
Как сообщается, под санкциями оказались:
Генеральный директор "Гранд Сервис Экспресса" (оператор железнодорожного
сообщения России с Крымом) Александр Ганов;
Глава "Мостотреста" Леонид Рыженькин;
ОАО "Ленпромтранспроект";
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