В Черновцах выписали 100-летнюю бабушку, которая вылечилась от COVID-19 (42)

2021.03.30 (42)2021.03.29 (4) →
- В Черновцах выписали 100-летнюю бабушку, которая вылечилась от COVID-19 : Новости Ю 16:24
- В Черновцах 100-летняя пациентка выздоровела от Covid-19 : Комментарии.UA 16:23
- В Черновцах 100-летнюю женщину вылечили от коронавируса : Местные вести 16:17
- 100-летняя украинка вылечилась от COVID-19 : Власти.нет 16:16
- Коронавирус не смог одолеть 100-летнюю жительницу Черновцов : NewsMir.info 16:08
- В Черновцах 100-летняя пациентка выздоровела от COVID-19 : Маяк.org.ua 16:07
- Коронавирус не смог одолеть 100-летнюю жительницу Черновцов : From-UA.com 16:05
- В Черновцах 100-летняя женщина выздоровела от COVID-19 : TK Media 15:46
- В Черновцах от коронавируса вылечили 100-летнюю женщину : 112.ua 15:30
- В Черновцах 100-летняя женщина выздоровела от коронавируса : Depo 15:28
- В Черновцах 100-летняя украинка вылечилась от коронавируса : Аргументы и Факты Украина 15:10
- В Черновцах 100-летнюю женщину вылечили от COVID-19 : НикВести 15:10
- В Черновцах 100-летняя женщина смогла побороть COVID-19. Коллектив медучреждения поздравил ее с выпиской : Громадське телебачення 15:06
- Новости о коронавирусе 30 марта: проверка больниц, 100-летняя украинка вылечилась от COVID : 24 канал 15:00
- 100-летняя украинка вылечилась от COVID-19 : Измаил вечерний 14:46
- В Черновцах 100-летняя женщина вылечилась от COVID-19 : IPnews 14:45
- 100-летняя женщина впервые попала в больницу и победила коронавирус в Черновцах (фото) : Телеграф.com.ua 14:44
- 30.03.2021 14:21 В Черновцах 100-летняя украинка вылечилась от COVID-19 : MIGnews.com.ua 14:38
- Госпитализировали впервые в жизни: 100-летняя черновчанка одолела Covid-19 : Gazeta.ua 14:36
- В Черновцах от коронавируса вылечили 100-летнюю женщину. Фото : APnews.com.ua 14:31
- 100-летняя жительница Черновцов победила коронавирус: организм быстро прогнал болезнь : РИА Мелитополь 14:28
- 100-летняя жительница Черновцов победила коронавирус: организм быстро прогнал болезнь : РБК-Україна 14:16
- В Черновцах 100-летняя бабушка вылечилась от COVID-19 : Lenta.ua 14:08
- Госпитализировали впервые в жизни: 100-летняя черновчанка преодолела Covid-19 : Gazeta.ua 14:06
- В Черновцах коронавирус поборола 100-летняя женщина, которая впервые в жизни оказалась госпитализированной : Сумські Дебати 13:33
- В Черновцах 100-летняя пенсионерка выздоровела от COVID-19 : Днепр Час 13:29
- В Черновицкой больнице 100-летняя женщина выздоровела от коронавируса : Прямий канал 13:16
- 100-летняя украинка выздоровела от коронавируса в Черновцах : Подробности.ua 13:11
- В Черновцах от COVID вылечили 100-летнюю пациентку : Bigmir)net Новости 13:09
- 100-летняя жительница Черновцов поборола COVID-19 : Главное 13:06
- 30 марта 2021 12:08 100-летняя пенсионерка из Черновцов вылечилась от коронавируса. УЗИ лёгких показало полное выздоровление : Klymenko time 12:50
- В Черновцах 100-летняя женщина победила коронавирус : ZN,UA 12:47
- В Черновцах 100-летняя женщина вылечилась от коронавируса : Вести.ua 12:16
- 100-летняя украинка вылечилась от коронавируса: "на больничную койку попала впервые в жизни" : Politeka 11:41
- В Черновцах от коронавируса выздоровела 100-летняя пациентка: фото : 24 канал 11:00
- В Черновцах COVID-19 заболела 100-летняя женщина - но преодолела болезнь : UA.news 10:50
- Март, 30 в 10:34 В Черновцах от коронавируса выздоровела 100-летняя пациентка : ICTV Факти 10:36
- В Черновцах от коронавируса вылечили 100-летнюю пациентку : Waves-ua 10:00
- В Черновцах от коронавируса вылечили 100-летнюю пациентку : Новое Время 09:31
- 02:32 / 30.03.2021 100-летняя пенсионерка выздоровела от коронавируса и выписалась из больницы : Багнет 03:01
- 100-летняя пенсионерка выздоровела от коронавируса и выписалась из больницы : MY.UA 02:46