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В Черновцах выписали 100-летнюю бабушку, которая вылечилась от COVID-19 (42)

Новости Ю 2021.03.30 16:24
Сегодня, 13:42 В Черновцах из городской больницы No1 выписали 100-летнюю пациентку, которая вылечилась от коронавируса. У женщины была пневмония, она долгое время находилась на дотации кислорода. Об этом корреспонденту Укринформа сообщила старший врач медучреждения Елена Крапивина. Источник: www.ukrinform.ru Медики отмечают, что в семье их пациентки Марии Тихоновны в начале весны COVID заболели члены её семьи.
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2021.03.30 (42)

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