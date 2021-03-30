Владимир Зеленский вместе с лидерами других стран призвал подписать Международный договор о пандемии (47)

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- ВОЗ и 23 страны инициировали международный договор о противодействии пандемиям : Газета День 12:29
- Украина присоединилась к созданию Международного договора о пандемии : Парламент.UA 12:10
- Зеленский подписал международный договор по противодействию пандемии : Lenta.ua 12:08
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- Украина присоединилась к Международному договору о пандемии : Матриця свободи 12:04
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- Украина присоединилась к созданию Международного договора о пандемии, - Зеленский : 24 канал 12:00
- 30.03.2021 Только что! Зеленский подписал - международное соглашение. Наибольший вызов - нужно объединяться! : Корупція Інфо 11:52
- Международный договор о пандемии инициируют ЕС, ВОЗ и лидеры более 20 стран : Українська правда 11:41
- Украина с ЕС и ВОЗ может подписать международный договор о пандемии : Медіаплатформа "НАШ" 11:39
- Международный договор о пандемии инициируют ЕС, ВОЗ и лидеры более 20 стран : УП Європейська правда 11:32
- Украина присоединилась к созданию Международного договора о пандемии : УНИАН 11:32
- 30-Mar-2021 10:27 Мировые лидеры призвали страны подписать договор о пандемии : Южная правда 11:19
- Зеленский вместе с мировыми лидерами призвал страны подписать Международный договор о пандемии : КП в Украине 11:16
- Мировые лидеры призвали страны подписать договор о пандемии : Bigmir)net Новости 11:09
- Зеленский: Украина присоединилась к созданию Международного договора о пандемии : NewsMir.info 11:08
- Зеленский прокомментировал присоединение Украины к Международному договору о пандемии : DsNews 11:03
- Мировые лидеры призвали страны подписать договор о пандемии : SiteUA 10:59
- Зеленский поставил подпись под Международным договором о пандемии вместе с лидерами 14 государств : ПрессОрг24 10:41
- Зеленский и мировые лидеры прогнозируют новые пандемии и чрезвычайные ситуации : ЛІГАБізнесІнформ 10:38
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- Зеленский: Украина присоединилась к созданию Международного договора о пандемии : Укринформ 10:32
- Зеленский поставил подпись под Международным договором о пандемии вместе с лидерами 14 государств : Українські національні новини 10:17
- Борьба с пандемиями: Украина присоединилась к инициативе 22 стран : Укринформ 10:17
- Мировые лидеры и ВОЗ призвали создать международный договор против пандемий : Главное 10:05
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- 09:28 30.03.2021 Зеленский вместе с другими мировыми лидерами призвал страны подписать Международный договор о пандемии : Интерфакс-Україна 09:31
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- Лидеры 23 стран поддерживают идею создания договора о пандемии : 112.ua 06:00