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Владимир Зеленский вместе с лидерами других стран призвал подписать Международный договор о пандемии

Владимир Зеленский вместе с лидерами других стран призвал подписать Международный договор о пандемии (47)

UATV 2021.03.30 13:45
30.03.2021 Фото ОП Президент Украины Владимир Зеленский вместе с рядом лидеров других стран призвал мировое сообщество подписать Международный договор о пандемии. Об этом сообщает UATV со ссылкой на сайт ОП. В коммюнике по договору говорится, что такой документ позволит человечеству подготовиться к пандемиям, которые ожидают нас в дальнейшем. "Это включает значительное расширение международного сотрудничества для
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