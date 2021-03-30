Владимир Зеленский вместе с лидерами других стран призвал подписать Международный договор о пандемии (47)

UATV 2021.03.30 13:45

30.03.2021 Фото ОП Президент Украины Владимир Зеленский вместе с рядом лидеров других стран призвал мировое сообщество подписать Международный договор о пандемии. Об этом сообщает UATV со ссылкой на сайт ОП. В коммюнике по договору говорится, что такой документ позволит человечеству подготовиться к пандемиям, которые ожидают нас в дальнейшем. "Это включает значительное расширение международного сотрудничества для