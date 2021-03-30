Трамп запустил личный сайт для общения со сторонниками (43)

UA.news 2021.03.30 13:50

30/03/2021 Бывший президент США Дональд Трамп и бывшая первая леди Мелания Трамп запустили персональный сайт 45office.com для общения со сторонниками и координации будущих выступлений. Об этом заявили в Офисе Трампа, сообщает Fox News. Представители Трампа заявили, что вебсайт 45office.com "позволит частным лицам подавать письма и запросы" к Мелании и Дональду Трамп. "Офис Дональда Трампа стремится сохранить замечательное наследие