AstraZeneca переименовали в Vaxzevria (41)

7Днів.info 2021.03.30 13:07

Сегодня, 12:12 Британская вакцина от коронавируса AstraZenecа, от использования которой отказываются многие страны из-за побочных эффектов, получила новое название Vaxzevria. Об этом сообщает пресс-служба европейского агентства по лекарственным средствам EMA. Изменение названия произошло на фоне появившихся в марте сообщений об образовании тромбов у людей, получивших вакцину. В то же время на портале Агентства медицинских продуктов Швеции указано,