Зеленский считает большим успехом принятие закона о цифровых паспортах (51)

РБК-Україна 2021.03.30 20:01

Киев, Вторник 30 марта 2021 19:47 Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина) Автор: РБК-Украина Верховная рада провела успешное и результативное внеочередное заседание, проголосовав за ряд важных законопроектов, в которых нуждаются украинские граждане и бизнес. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на сайте ОП. Среди прочего, глава государства считает большим успехом принятия во втором чтении закона о цифровых паспортах, который юридически приравнивает