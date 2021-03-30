Зеленский считает большим успехом принятие закона о цифровых паспортах (51)

- Зеленский: "Верховная Рада показала, что может работать в интересах граждан" : ОстроВ 20:10
- Зеленский считает большим успехом принятие закона о цифровых паспортах : РБК-Україна 20:01
- Рада поддержала законопроекты Зеленского о налоговой амнистии : ПрессОрг24 19:40
- Рада поддержала законопроекты Зеленского о налоговой амнистии : GlavPost.Com 19:38
- 19:18 30.03.2021 Зеленский назвал принятие Радой закона о "налоговой амнистии" важным шагом к детенизации экономики : Интерфакс-Україна 19:30
- Рада поддержала законопроекты Зеленского о налоговой амнистии : NewsWeek 19:07
- Рада проголосовала в 1-м чтении законопроект о налоговой амнистии : Goodnews.ua 18:43
- Рада поддержала законопроекты Зеленского о налоговой амнистии : FinOboz 18:34
- Верховна Рада приняла в 1-м чтении законопроект о налоговой амнистии : Газета День 18:28
- Рада предварительно поддержала инициированную Зеленским налоговую амнистию капиталов : #Буквы 18:21
- Налоговая амнистия от Зеленского: кто под нее подпадает и есть ли в ней смысл : #Буквы 18:21
- Рада хочет наказывать за незаконное разглашение данных "нулевых деклараций" : УНИАН 18:17
- 30.03.2021 16:24 Налоговая амнистия одобрена в первом чтении. Что и за сколько может "простить" государство : ЛІГА.Блоги 18:16
- Рада хочет наказывать за незаконное разглашение данных "нулевых деклараций" : MY.UA 18:16
- Парламент одобрил налоговую амнистию и подачу добровольных деклараций : Український Бізнес Ресурс 18:15
- Рада поддержала налоговую амнистию от Зеленского : Newzz.in.ua 18:09
- Рада поддержала налоговую амнистию от Зеленского : Business Information Network 18:02
- Рада поддержала план амнистии скрытых активов граждан : UA.news 17:50
- Рада одобрила законопроект о добровольном однократном декларировании : УНИАН 17:47
- 16 минут назад Налоговая амнистия: Рада приняла законопроект за основу. Как будет проходить детенизация доходов : thePage 17:46
- Рада поддержала в первом чтении законопроекты о налоговой амнистии: что это значит : Бабель 17:45
- Рада поддержала налоговую амнистию : Fin.org.ua 17:45
- Рада поддержала налоговую амнистию : Укрудпром 17:45
- От налоговой - в суды: законопроект о налоговой амнистии передает полномочия рассматривать дела об уклонении от подачи деклараций о доходах судам : Судебно-юридическая газета 17:42
- Рада поддержала законопроект о введении налоговой амнистии : Maanimo 17:38
- Март, 30 в 17:21 Рада предварительно одобрила налоговую амнистию : ICTV Факти 17:36
- Парламент принял в 1-м чтении законопроект о налоговой амнистии : Fixygen 17:35
- Налоговая амнистия: адвокат объясняет, сколько придется заплатить и чего стоит опасаться : Дело.ua 17:33
- Рада поддержала законопроекты Зеленского о налоговой амнистии : Українські національні новини 17:32
- Рада сделала шаг к налоговой амнистии для украинцев: что это значит : 24 канал 17:31
- Рада проголосовала в 1-м чтении законопроект о налоговой амнистии : Капитал 17:20
- Законопроекты о налоговой амнистии прошли первое чтение в Раде : Укринформ 17:17
- Рада проголосовала за законопроекты о налоговой амнистии : NewsMir.info 17:09
- 17:00 30/03/2021 Депутаты одобрили введение "нулевой декларации" : ГолосUA 17:06
- Рада сделала шаг к введению налоговой амнистии : Гордон 17:06
- Рада приняла в первом чтении законопроект о налоговой амнистии : Еспресо TV 17:04
- Рада дала старт налоговой амнистии : StockWorld.com.ua 17:03
- Рада поддержала налоговую амнистию от Зеленского : БизнесЦензор 17:02
- Рада приняла в 1-м чтении законопроект о налоговой амнистии : Версии.com 16:54
- Рада предварительно одобрила президентский пакет законов о налоговой амнистии : КиевВласть.com.ua 16:49
- Рада проголосовала за законопроекты о налоговой амнистии : Страна.ua 16:47
- Рада проголосовала в 1-м чтении законопроект о налоговой амнистии : MY.UA 16:46
- Рада приняла в первом чтении пакет законопроектов Зеленского о налоговой амнистии : UAinfo 16:44
- Рада приняла законопроекты о налоговой амнистии: к кому придет налоговая : Судебно-юридическая газета 16:42
- Налоговая амнистия: Рада приняла законопроект за основу : УП: Економічна правда 16:34