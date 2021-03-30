Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Зеленский считает большим успехом принятие закона о цифровых паспортах (51)

РБК-Україна 2021.03.30 20:01
Киев, Вторник 30 марта 2021 19:47 Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина) Автор: РБК-Украина Верховная рада провела успешное и результативное внеочередное заседание, проголосовав за ряд важных законопроектов, в которых нуждаются украинские граждане и бизнес. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на сайте ОП. Среди прочего, глава государства считает большим успехом принятия во втором чтении закона о цифровых паспортах, который юридически приравнивает
АМНИСТИЯ, ДЕКЛАРИРОВАНИЕ, ЗАКОНОПРОЕКТ, АКТИВ, ДЕКЛАРАЦИЯ, ЗЕЛЕНСКИЙ, Зеленский, Украина

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2021
© InfoStream, 2021