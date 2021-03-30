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Кузьмин: Запугивание оппозиции и усиление давления на оппонентов власти в Украине продолжается полным ходом

Кузьмин: Запугивание оппозиции и усиление давления на оппонентов власти в Украине продолжается полным ходом (62)

NewsOne 2021.03.30 10:09
30.03.2021 Запугивание оппозиции и усиление давления на оппонентов власти в Украине продолжается полным ходом. После проведенных на прошлой неделе обысков в офисе "Украинского выбора" сегодня с самого утра сотрудники СБУ в нескольких областях Украины проводят обыски у граждан, некогда имевших отношение к этой общественной организации. Их подозревают в сепаратизме, терроризме и прочих, ставших уже
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