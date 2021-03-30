Кузьмин: Запугивание оппозиции и усиление давления на оппонентов власти в Украине продолжается полным ходом (62)

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- СБУ провела 20 обысков у соратников Медведчука : Hubs 13:41
- СБУ провела обыски у членов организации Медведчука : Винница Реал 13:41
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- СБУ провела обыски у членов организации "Украинский выбор" Медведчука : Фокус 13:35
- 30 марта 2021, 13:16 СБУ нагрянула в офисы "Украинского выбора" Медведчука в 10 областях с обысками: СМИ узнали, что удалось найти : Dialog.ua 13:33
- СБУ провела обыски у представителей "Украинского выбора" Медведчука : Укринформ 13:32
- СБУ провела еще 20 обысков у руководства и членов "Украинского выбора" : DailyUA 13:25
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- СБУ начала новые массовые обыски у людей Медведчука : Online.ua 13:15
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- У политического обозревателя Елены Маркосян прошёл обыск : News24UA 13:07
- Март, 30 в 12:49 СБУ провела 20 обысков у представителей Украинского выбора : ICTV Факти 13:06
- СБУ провела еще 20 обысков в офисах "Украинского выбора" : Дело.ua 13:03
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- СБУ проводит обыски у руководства партии Медведчука : Бабель 12:45
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- СБУ провела еще 20 обысков у руководства и членов "Украинского выбора" : Українські національні новини 12:32
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- СБУ проводит масштабные обыски у представителей "Украинского выбора" : 5 Канал 12:31
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