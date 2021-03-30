В Киеве пока не будут проводить продуктовые ярмарки (50)

- В Киеве запретили проводить продуктовые ярмарки : Нова Влада 14:10
- Откроются ли в Киеве летние площадки кафе и ресторанов: продпотребслужба дала разъяснения : УНИАН 14:02
- В Киеве запретили проведение ярмарок с 1 до 12 апреля : ПрессОрг24 13:41
- В Киеве запретили проведение ярмарок с 1 до 12 апреля : Українські національні новини 13:33
- В Киеве запретили проведение ярмарок с 1 до 12 апреля : DailyUA 13:25
- В Киеве на две недели запретили ярмарки : Новости Ю 13:24
- В Киеве запретили проведение продуктовых ярмарок : Новости Ю 13:24
- В Киеве вводят "продуктовый" карантин: что запрещено с 1 апреля : Местные вести 13:17
- В Киеве ужесточили карантин: что запрещено : Фокус 13:05
- В Киеве запрещено проведение сельскохозяйственных ярмарок : Новости Киева 12:54
- Карантин в Киеве: сколько придется обходиться без ярмарок : UA.news 12:50
- В Киеве из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации запретили ярмарки : Информатор 12:50
- В Киеве запрещено проведение сельскохозяйственных ярмарок : Status Quo 12:44
- В Киеве до 12 апреля запретили проводить ярмарки : Судебно-юридическая газета 12:42
- В Киеве запретили проводить продуктовые ярмарки : Hubs 12:41
- В Киеве до 12 апреля запретили проведение ярмарок : Громадське телебачення 12:36
- В "красном" Киеве запретили проводить продуктовые ярмарки : APnews.com.ua 12:31
- В Киеве запретили проводить продуктовые ярмарки до 12 апреля : 2000.ua 12:30
- В Киеве запретили проведение продуктовых ярмарок : Depo 12:30
- В столице с 1 апреля запретят проводить продуктовые ярмарки : УНИАН 12:17
- Ярмарки в Киеве отменяются : OstanniPodii.com 12:16
- В Киеве запретили проводить продуктовые ярмарки : Слово і Діло 12:13
- В Киеве отменили работу продуктовых ярмарок из-за COVID-19 : Українська правда 12:11
- Власти Киева запретили проводить продуктовые ярмарки в столице : Аргументы и Факты Украина 12:10
- Локдаун в Киеве: запретили проведение ярмарок : Парламент.UA 12:10
- В Киеве запретили проводить продуктовые ярмарки до 12 апреля : NewsOne 12:09
- В Киеве до 12 апреля запретили проведение продуктовых ярмарок : Медіаплатформа "НАШ" 12:09
- В Киеве из-за COVID-19 отменили работу продуктовых ярмарок : ForUm 12:05
- В Киеве запретили проведение традиционных ярмарок : Матриця свободи 12:04
- В Киеве на две недели запретили ярмарки : Дело.ua 12:03
- Киевские власти запретили проведение ярмарок с 1 по 12 апреля : КиевВласть.com.ua 11:49
- В Киеве до 12 апреля запретили проводить продуктовые ярмарки : Бабель 11:45
- В Киеве отменили традиционные ярмарки : Вести.ua 11:45
- Карантин в столице усилился: запретили продовольственные ярмарки : СтопКор 11:43
- Сегодня, 11:37 До 12 апреля в Киеве под запретом работа продуктовых ярмарок : ReplyUA.net 11:42
- В Киеве запретили ярмарки : RegioNews 11:42
- В Киеве запретили проводить продуктовые ярмарки : Подробности.ua 11:41
- В Киеве усилили карантин : Bigmir)net Новости 11:39
- В Киеве запретили проведение ярмарок : Gazeta.ua 11:36
- В Киеве запретили проведение ярмарок : ТСН.ua 11:32
- В Киеве пока не будут проводить продуктовые ярмарки : MY.UA 11:31
- В Киеве с 1 по 12 апреля запрещено проведение ярмарок, - КГГА : 112.ua 11:30
- В Киеве пока не будут проводить продуктовые ярмарки : Капитал 11:20
- В Киеве запретили проводить продуктовые ярмарки до 12 апреля : РБК-Україна 11:16
- В Киеве до 12 апреля запретили проводить продуктовые ярмарки : РепортерUA 11:12