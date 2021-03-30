В Киеве пока не будут проводить продуктовые ярмарки (50)

Капитал 2021.03.30 11:20

30.03.2021 / 11:20 С 1 по 12 апреля в Киеве запретили проведение продуктовых ярмарок. К такому шагу прибегли из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в столице. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации. "В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и уменьшением темпов распространения острой респираторной болезни COVID-19 в Киеве в период с 1 по 12 апреля запрещено проведение ярмарочных мероприятий.