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В Киеве пока не будут проводить продуктовые ярмарки (50)

Капитал 2021.03.30 11:20
30.03.2021 / 11:20 С 1 по 12 апреля в Киеве запретили проведение продуктовых ярмарок. К такому шагу прибегли из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в столице. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации. "В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и уменьшением темпов распространения острой респираторной болезни COVID-19 в Киеве в период с 1 по 12 апреля запрещено проведение ярмарочных мероприятий.
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