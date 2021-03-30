В МВФ не могут предсказать сроки завершения первого пересмотра программы stand by, дискуссии продолжаются (37)

- 30-Mar-2021 13:10 В МВФ не берутся предсказывать сроки траншей Киеву : Южная правда 14:19
- В МВФ сообщили о сроках пересмотра программы Stand-by с Украиной : Bigmir)net Финансы 14:17
- В МВФ не берутся предсказывать сроки траншей Киеву : Народный Корреспондент 14:10
- В МВФ не берутся предсказывать сроки траншей Киеву : SiteUA 13:59
- МВФ затрудняется предсказать сроки пересмотра программы stand by : Версии.com 13:54
- 30 марта, 2021, 13:35 Сейчас сложно предсказать сроки пересмотра программы stand by, - МВФ : Західна iнформаційна корпорація 13:47
- Когда МВФ выделит Украине транш кредита: Люнгман затрудняется ответить : Судебно-юридическая газета 13:42
- В МВФ не могут предсказать сроки завершения первого пересмотра программы stand by, дискуссии продолжаются : ТСН.ua 13:32
- В МВФ не дают прогнозов относительно денег для Украины : Ракурс 13:25
- В МВФ не смогли ответить, когда будут договоренности с Украиной: сроки нового транша неизвестны : Obozrevatel 13:16
- В МВФ затруднились назвать сроки пересмотра программы для Украины : DsNews 13:03
- Когда МВФ выделит Украине транш кредита: Люнгман назвал проблемные вопросы : 2000.ua 13:00
- В МВФ не берутся предсказывать сроки траншей Киеву : Kiev24 12:56
- В МВФ заявили, что не готовы говорить о выделении новых траншей Украине : Известия в Украине 12:46
- Сегодня, 12:25 Сроки неизвестны: в МВФ выступили с неутешительным заявлением о транше для Украины : ReplyUA.net 12:42
- 30.03.2021 12:11 В МВФ не знают, когда предоставят Киеву новые транши : MIGnews.com.ua 12:38
- В МВФ назвали проблемные вопросы для выделения кредита Украине : Главред 12:36
- В МВФ не смогли спрогнозировать сроки выделения нового транша для Украины : БизнесЦензор 12:32
- Постпред МВФ в Украине не может назвать сроки пересмотра кредитной программы : Деньги.ua 12:21
- В МВФ не берутся предсказывать сроки траншей Киеву : Вибори в Україні та світі 12:16
- Сроки возобновления программы stand by для Украины по-прежнему неясны : Укрудпром 12:15
- Глава представительства МВФ в Украине затрудняется предсказать сроки завершения 1-го пересмотра программы stand by : Агро Перспектива 12:09
- Сейчас сложно предсказать сроки пересмотра программы stand by - МВФ : УП: Економічна правда 12:04
- Когда МВФ выделит Украине транш кредита: Люнгман назвал проблемные вопросы : РБК-Україна 12:01
- Дискуссии по пересмотру программы для Украины продолжаются, - МВФ : UaProm 11:50
- Пока неизвестно, когда закончится пересмотр программы stand by - МВФ : ZN,UA 11:47
- 11:20 30/03/2021 В МВФ не берутся предсказывать сроки траншей Киеву : ГолосUA 11:36
- Все плохо: в МВФ отказываются прогнозировать сроки траншей Киеву : From-UA.com 11:35
- В МВФ не готовы назвать сроки выделения Украине следующего транша : Капитал 11:20
- "На этом этапе невозможно сделать какие-либо предсказания". В МВФ не берутся прогнозировать, когда Украина получит следующий транш : Новое Время 11:16
- "На этом этапе невозможно сделать любые предсказания", - глава представительства МВФ в Украине о сроках пересмотра программы stand by : Цензор.Нет 11:02
- В МВФ не берутся прогнозировать сроки завершения переговоров по кредиту для Украины : БизнесЦензор 11:02
- В МВФ не готовы назвать сроки выделения Украине следующего транша : MY.UA 11:01
- 10:44 30.03.2021 Глава представительства МВФ в Украине затрудняется предсказать сроки завершения 1-го пересмотра программы stand by : Интерфакс-Україна 10:45