В МВФ не могут предсказать сроки завершения первого пересмотра программы stand by, дискуссии продолжаются (37)

ТСН.ua 2021.03.30 13:32

По словам Люнгмана, на этом этапе невозможно сделать любые предположения относительно времени завершения пересмотра. Дискуссии по первому пересмотру программы stand by для Украины все еще продолжаются и остается ряд вопросов, предусмотреть сроки решения которых сегодня трудно. Об этом во вторник, 30 марта, заявил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман в интервью агентству "Интерфакс-Украина".