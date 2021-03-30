Март, 30 в 13:53 В Кривом Роге женщина продавала поддельные Covid-справки - ей грозит три года тюрьмы (44)

ICTV Факти 2021.03.30 14:06

В Кривом Роге задержали 41-летнюю женщину, занимавшуюся незаконной продажей справок об отсутствии коронавируса. Во многих районах города она расклеивала объявления о предоставлении фейковых справок, которые не предусматривали никаких медицинских консультаций. Установлено, что один такой сертификат с отрицательным результатом стоил 1 000 гривен. - Таким образом можно было получить сертификаты для выезда граждан за