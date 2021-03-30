Убийство из-за булки: известны подробности жестокой расправы подростков над бездомным (50)

04868.com.ua Черноморск 2021.03.30 15:01

14:21, 30 марта Виктория Журналист В минувшее воскресенье, 28 марта, в Измаиле около памятника морякам было обнаружено тело 58-летнего местного бездомного жителя по кличке "Петя Карбюратор с множественными переломами ребер и ножевыми ранениями. Менее чем за сутки оперативных поисков полицейскими установлено, что мужчину с морского вокзала увели и беспощадно избили двое малолетних парней 12 и 13 лет.