Во Львове продлили усиленный карантин до 12 апреля (37)

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- 30.03.2021, 14:00 Львов ужесточил карантин: люди без транспорта, дети - без школы : АСН.in.ua 14:13
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- 14:00 30/03/2021 Власти Львова ужесточили карантин : ГолосUA 14:06
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- Локдаун во Львове: жесткие ограничения продлили до 12 апреля : ПрессОрг24 13:40
- 30.03.2021 13:11 Работа транспорта - в режиме спецперевозок: Львов вводит жесткие ограничения : MIGnews.com.ua 13:38
- Во Львове усиливают карантин: транспорт переходит на спецперевозки, детсады будут принимать не всех детей : Громадське телебачення 13:36
- Во Львове ужесточили карантинные ограничения: льготы больше не действуют : Фокус 13:35
- Транспорт останавливается, магазины не работают. Во Львове жесткий карантин до 12 апреля : Главком 13:35
- Транспорт по пропускам, садики закрываются: Во Львове продлили и ужесточили карантин : Сумські Дебати 13:33
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- Локдаун во Львове: жесткие ограничения продлили до 12 апреля : ProNews 13:24
- Львов ужесточил карантин до 12 апреля: что запрещено : Сегодня.ua 13:17
- 30 марта 2021, вторник, 12:46 Во Львове продлили карантин до 12 апреля и ввели новые ограничения : Українські Новини 13:17
- Усиленный карантин во Львове продлили : Українська правда 13:11
- Локдаун во Львове: транспорт по спецпропускам, за нарушения закрывают Эпицентр и McDonalds : ЛІГАБізнесІнформ 13:08
- Локдаун во Львове: жесткие ограничения продлили до 12 апреля : Українські національні новини 13:03
- Транспорт по пропускам и закрытые детсады: во Львове ввели локдаун : APnews.com.ua 13:01
- Транспорт по спецпропускам и закрытые детсады: Львов ужесточил карантин : РБК-Україна 12:31