Во Львове продлили усиленный карантин до 12 апреля (37)

Waves-ua 2021.03.30 14:00

30.03.2021 Во Львове продлили усиленный карантин до 12 апреля в связи с ростом количества больных COVID и госпитализаций. "В связи с резким увеличением больных и госпитализаций во Львове комиссия по чрезвычайным ситуациям решила усиленный карантин продлить до 12 апреля", - сообщил мэр Львова Андрей Садовый. Кроме того, в городе будут действовать следующие ограничения: транспорт переходит в режим спецперевозок, бесплатный проезд всех льготных