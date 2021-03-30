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Фокус: Украина

Зеленский создал спецкомитет для подготовки к годовщине Конституции (41)

Парламент.UA 2021.03.30 18:10
Правительство должно разработать и обеспечить проведение торжеств в Киеве и других городах Автор: Катерина Дутик 30 марта, 17:28 Президент Владимир Зеленский 30 марта подписал указ о праздновании 25-й годовщины Конституции Украины. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента. Зеленский подписал указ No 128/2021 "О праздновании 25-й годовщины Конституции Украины". Учитывая важное значение Дня Конституции в Украине, власти планируют
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