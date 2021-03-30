Зеленский создал спецкомитет для подготовки к годовщине Конституции (41)

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- Зеленский подписал указ о праздновании 25-й годовщины Конституции Украины : NewsWeek 19:07
- Зеленский подписал указ о праздновании 25-й годовщины Конституции Украины : Українські національні новини 18:33
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- Зеленский подписал указ о праздновании 25-й годовщины Конституции Украины : 24 канал 17:31
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- Зеленский поручил организовать празднование 25-летия Конституции Украины : Вибори в Україні та світі 17:17
- Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 25-й годовщины Конституции Украины : Vector News 17:16
- На 25-летие Конституции в Украине появится памятная монета : Апостроф 17:15
- Зеленский подписал указ о праздновании 25-й годовщины Конституции Украины : ОстроВ 17:10
- Зеленский подписал указ о праздновании 25-й годовщины Конституции Украины : Рубрика 16:33
- Нацбанк выпустит памятную монету к 25-й годовщине Конституции Украины : APnews.com.ua 16:31
- Зеленский приказал готовиться праздновать годовщину Конституции Украины : Ракурс 16:25
- Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 25-й годовщины Конституции Украины : PonomarOleg.com 16:21
- Президент подписал указ о праздновании 25-й годовщины Конституции : UATV 16:15
- КМУ создаст оргкомитет по празднованию 25-й годовщины Конституции Украины : Аргументы и Факты Украина 16:10
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- Зеленский подписал указ о праздновании 25-й годовщины Конституции Украины : УНИАН 16:02
- Президент подписал указ о праздновании 25-й годовщины Конституции Украины : Харківська ОДА 15:49
- Март, 30 в 15:19 Как Украина отметит 25-летие Конституции - Зеленский подписал указ : ICTV Факти 15:36
- Зеленский подписал указ о праздновании 25-й годовщины Конституции : Укринформ 15:32
- Президент подписал указ о праздновании 25-й годовщины Конституции Украины : РепортерUA 15:12
- Сегодня, 14:49 Нусс: Зеленский подписал указ о праздновании 25-й годовщины Конституции Украины, которая грубо нарушается им же самим : ReplyUA.net 15:12
- Зеленский поручил организовать празднование 25-летия Конституции Украины : NewsMir.info 15:09
- Зеленский распорядился достойно отметить 25-летие Конституции Украины : Факты 15:04
- 25-я годовщина Конституции: Зеленский определил, как и где пройдет праздник : DsNews 15:03
- Зеленский подписал указ о праздновании 25-й годовщины Конституции Украины : Depo 15:03
- Зеленский подписал указ о праздновании 25-й годовщины Конституции : Сегодня.ua 15:02
- Зеленский поручил организовать празднование 25-летия Конституции Украины : MY.UA 15:01
- 14:44 30.03.2021 Зеленский подписал указ о праздновании 25-й годовщины Конституции Украины : Интерфакс-Україна 15:01
- Зеленский подписал указ о праздновании 25-й годовщины Конституции Украины : РБК-Україна 15:01
- Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 25-й годовщины Конституции Украины : Президент України 15:00
- 30.03.2021 в 14:44 Зеленский подписал указ о праздновании 25-й годовщины Конституции Украины : InfoResist.org 14:45
- Зеленский подписал указ о праздновании 25-й годовщины Конституции Украины, - ОП : Цензор.Нет 14:32