В Украине разрешили призывать в армию резервистов без объявления мобилизации (49)

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- Депутаты разрешили призывать на военную службу резервистов без объявления мобилизации : Громадське телебачення 15:36
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