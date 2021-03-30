В Украине разрешили призывать в армию резервистов без объявления мобилизации (49)

NNS Никополь 2021.03.30 16:24

30.03.2021 Верховная Рада приняла законопроект, который позволяет призывать на военную службу резервистов без объявления мобилизации. За соответствующий законопроект No3553 проголосовали 256 депутатов, передает NNS ссылаясь на Громадське. В частности, закон предлагает ввести новый вид службы в армии военную службу по призыву людей из числа резервистов в особый период. Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", особый период