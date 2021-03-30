Рада проголосовала за помощь в 8000 гривен пострадавшим от локдауна (53)

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- Рада одобрила выделение бизнесу по 8000 грн : Измаил вечерний 16:46
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- Рада одобрила выплату компенсаций ФОПам из "красной" зоны : Главное 16:36
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- Рада приняла закон о выплате 8 тысяч гривен помощи ФОПам из "красных" зон карантина : Новости Донбасса 16:10
- ФЛП и наемные работники в "красных" зонах получат по 8000 гривень : Медиа-группа Объектив 16:10
- ФОП-ам и наемным работникам из "красной зоны" карантина выделят по 8 000 грн : NewsOne 16:09
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- ФЛП и наемные работники бизнеса в "красных" зонах получат по 8000 гривень : Харківська ОДА 15:49
- Рада возобновила выплаты ФОПам по 8 тысяч гривен из регионов "красной зоны" [обновляется] : КП в Украине 15:46
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- В Украине вернули карантинные 8 тыс. грн: кто, когда и как сможет получить : Апостроф 15:45
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- 30.03.2021 15:37 Бизнесу снова будут платить "карантинные" 8 тысяч гривен: Рада поддержала законопроект : MIGnews.com.ua 15:38
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