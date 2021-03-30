Рада проголосовала за помощь в 8000 гривен пострадавшим от локдауна (53)

Известия в Украине 2021.03.30 16:46

2021-03-30 16:20 Рада проголосовала за законопроект No 5300, который предусматривает выплату пострадавшим от локдауна физлицам-предпринимателям и работникам предприятий в красных зонах компенсаций в размере в 8000 гривен. За такую инициативу проголосовали 312 депутатов. Речь идет о застрахованных работниках, в отношении которых уплачен Единый соцвзнос за полный квартал. Согласно пояснительной записке к законопроекту, выплаты должны быть