Е-паспорта приравняли к бумажным. Рада приняла изменения в закон (62)

Главком 2021.03.30 20:05

Сегодня, 19:43 glavcom.ua Законопроектом закрепляется на уровне закона определение таких понятий как е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу Фото: Дия Цифровые документы будут иметь такую же юридическую силу, как и их пластиковые или бумажные аналоги Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом изменения в закон "О едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих