Ощадбанк обжалует решение суда в Париже об отмене решения арбитража о выплате Россией $1,3 млрд (56)

NewsMir.info 2021.03.30 21:08

сегодня 20:43 Ощадбанк планирует немедленно обжаловать решение апелляционного суда Парижа об отсутствии у арбитража юрисдикции по делу о возмещении украинскому банку $1,3 млрд убытков от аннексии Крыма. "Ощадбанк считает такое решение апелляционного суда с точки зрения права ошибочным и противоречащим сложившейся прецедентной практике как во Франции, так и в других европейских странах.