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Ощадбанк обжалует решение суда в Париже об отмене решения арбитража о выплате Россией $1,3 млрд

Ощадбанк обжалует решение суда в Париже об отмене решения арбитража о выплате Россией $1,3 млрд (56)

NewsMir.info 2021.03.30 21:08
сегодня 20:43 Ощадбанк планирует немедленно обжаловать решение апелляционного суда Парижа об отсутствии у арбитража юрисдикции по делу о возмещении украинскому банку $1,3 млрд убытков от аннексии Крыма. "Ощадбанк считает такое решение апелляционного суда с точки зрения права ошибочным и противоречащим сложившейся прецедентной практике как во Франции, так и в других европейских странах.
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