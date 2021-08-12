Гороскоп Павла Глобы на 13 августа 2021: все знаки зодиака (1)

Новости Ю 2021.08.12 19:24

Гороскоп на сегодня, 13 августа 2021 года, не советует Тельцам заниматься физической активностью. Раков ждет успешный день. Сегодня будет легко избавиться от ощущения того, что вас недооценивают. Главное поверить в собственные силы и действовать так, как велит разум. Овен У Овнов сегодня могут быть проблемы с руководством, не исключен конфликт. Астрологи советуют вам заняться самообразованием: выберите курсы или направление, требующее совершенствования.