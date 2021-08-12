Гороскоп Павла Глобы на 13 августа 2021: все знаки зодиака (1)

Новости Ю 2021.08.12 19:24
Гороскоп на сегодня, 13 августа 2021 года, не советует Тельцам заниматься
физической активностью. Раков ждет успешный день.
Сегодня будет легко избавиться от ощущения того, что вас недооценивают.
Главное поверить в собственные силы и действовать так, как велит разум.
Овен
У Овнов сегодня могут быть проблемы с руководством, не исключен конфликт.
Астрологи советуют вам заняться самообразованием: выберите курсы или
направление, требующее совершенствования.
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