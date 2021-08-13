Минздрав уменьшил интервал между дозами CoronaVac (44)

Бессарабiя.UA 2021.08.13 09:17

13.08.2021 09:07 Министерство здравоохранения сократило интервал между введением 1-й и 2-й доз вакцины CoronaVac/Sinovac с 28 до 14 дней. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в четверг, 12 августа, передает Хвиля. Решение принято "в связи со стремительным распространением штамма коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта", постепенным ростом заболеваемости в Украине и необходимостью как можно быстрее обеспечить защитой как можно