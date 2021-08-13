Минздрав уменьшил интервал между дозами CoronaVac (44)

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- Смерть киевлянки после прививки Moderna: стали известны официальные выводы экспертизы : ТСН.ua 11:47
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- "Это была разовая акция" - Moderna закончится в Харькове в воскресенье : Медиа-группа Объектив 11:40
- Украинцам понадобится третья доза вакцины? : Yuzhny.info 11:33
- В США разрешили вакцинацию третьей дозой вакцин Pfizer и Moderna : ZN,UA 11:18
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- Специалисты озвучили причину смерти женщины, которая привилась вакциной Moderna : NewsOne 11:10
- 11:04 13/08/2021 Смерть киевлянки после вакцины Moderna: названа причина ЧП : ГолосUA 11:06
- Вакцинация от коронавируса: в Украине за сутки сделали более 160 тысяч прививок : ТСН.ua 11:02
- В Украине за сутки против коронавируса вакцинировали более 163 тысяч человек : Вести-UA 10:53
- Украинцам раскрыли степень риска подхватить COVID-19 после двух прививок : Судебно-юридическая газета 10:41
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- Микс Covishield + Covaxin обеспечивает лучшую защиту от COVID-19 : ThePharma.Media 10:36
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- 13 августа 2021, 10:00 Минздрав уменьшил интервал между дозами CoronaVac : Мост Днепр 10:09
- В Украине в два раза выросло число зараженных "Дельта"-штаммом коронавируса : Главред 10:06
- В Израиле вводят обязательное COVID-тестирование детей от 3-х лет : УНИАН 09:47
- В Украине штаммом коронавируса "Дельта" заразились уже триста человек : Страна.ua 09:46
- Минздрав рекомендует сократить интервал между двумя дозами вакцины CoronaVac : Inpress.ua 09:43
- В Украине вакцинировали 160 тысяч человек от COVID за сутки : RegioNews 09:42
- Получили две прививки от COVID-19: можно ли подхватить вирус : Судебно-юридическая газета 09:41
- За сутки в Украине ввели 163 тыс прививок от COVID-19 : Bigmir)net Новости 09:40
- В Украине третий день подряд делают более 160 тыс. прививок от коронавируса в сутки : Гордон 09:36
- COVID-вакцинация: Более 4,5 млн украинцев получили хотя бы одну прививку : Depo 09:29
- США разрешили третью дозу вакцины : Капитал 09:19
- За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса более 163 тысяч человек : Перший Незалежний 09:18
- Минздрав уменьшил интервал между дозами CoronaVac : Бессарабiя.UA 09:17
- 13 августа 2021, 08:57 В ОРЛО сообщили о распространении штамма коронавируса "Дельта" в подразделениях НВФ : Восточный Вариант 09:16
- Харьков получит новую партию вакцины Pfizer : Status Quo 09:14
- Во Львовской области более 60% педагогов получили первую прививку от COVID : Антикор.com.ua 09:11
- Темпы вакцинации нужно ускорить: в Украине оценили риски от штамма Дельта и озвучили прогноз : Антикор.com.ua 09:11
- Более 4,5 млн украинцев вакцинировали от COVID-19, за последние сутки - 163 тысячи : РБК-Україна 09:01
- 08:52 13.08.2021 В Украине за сутки сделали 163 310 прививок от коронавируса : Интерфакс-Україна 09:00
- Минздрав рекомендует сократить интервал до 14 дней между двумя дозами вакцины CoronaVac : Контракты.ua 08:38
- Минздрав рекомендует сократить интервал между двумя дозами CoronaVac : Вести.ua 08:16
- Назвали самую эффективную вакцину против штамма Дельта : Судебно-юридическая газета 07:41
- Минздрав рекомендовал сократить интервал между дозами CoronaVac : Новости N 06:11
- Для переболевших Covid-19, одной дозы Pfizer может быть достаточно - ученые : Goodnews.ua 00:44
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