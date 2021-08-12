Перед встречей с украинским президентом Меркель поедет к обитателю Кремля (180)

2021.08.13 (180)2021.08.12 (62) →
- Кулеба авансом высоко оценил визит Зеленского в США : Lenta.ua 22:08
- Меркель летит в Киев исправлять старые ошибки. Чего ждать от переговоров Зеленского с канцлером Германии : Сегодня.ua 21:46
- Меркель перед визитом в Киев посетит Россию : Шиповник.ua 21:35
- Следующее заседание СНБО состоится в день встречи Меркель и Путина : Фокус 21:35
- Прощальный визит или согласование ультиматума Киеву? Меркель перед поездкой в Украину посетит РФ : Job-Sbu.org 20:46
- Зеленский созвал СНБО на 20 августа : Новое Время 20:31
- Пионтковский рассказал, что привезет Меркель Зеленскому от Путина: политолог прогнозирует проблему для Украины : Национальный Банк Новостей 19:40
- 13.08.2021 19:36 В Украине заработал официальный сайт "Крымской платформы" : GlavPost.ua 19:37
- 19:32 13/08/2021 Политолог сообщил, чего ждать от встречи Меркель и Путина : ГолосUA 19:36
- Еще три страны примут участие в учредительном саммите "Крымской платформы", - Кулеба : Новый.net 19:27
- Перед встречей с украинским президентом Меркель поедет к обитателю Кремля : Новый.net 19:27
- У Зеленского сообщили о чем он будет говорить с Меркель : Новый.net 19:27
- Меркель встретится с Путиным накануне визита в Киев : QHA Кримські новини 19:25
- Меркель посетит Россию : Компромат.ws 19:23
- Неприятные сюрпризы. Зачем Меркель едет в Киев : Новое Время 19:16
- Рябошапка: Странная риторика украинской власти раздражает наших американских партнеров : Медіаплатформа "НАШ" 19:10
- 13.08.2021 Меркель летит перед визитом в Киев к Путину, потому что он ее партнер в экономике и политике : ОРД-02 19:05
- 13.08.2021 Стало известно! Путин ответит за все: Меркель будет действовать. Зеленский уже ждет! : Корупція Інфо 18:51
- Меркель встретится с Путиным, а потом - с Зеленским: в Раде нашли "плюс" : УНИАН 18:32
- Меркель встретится с Путиным, а потом - с Зеленским: в Раде нашли "плюс" : MY.UA 18:31
- 18:10 / 13.08.2021 Перед встречей с украинским президентом Меркель поедет к обитателю Кремля : Багнет 18:31
- Выяснит с Путиным условия, - Фейгин предположил, какова причина изменения маршрута Меркель : 24 канал 18:30
- Меркель перед визитом в Украину посетит Россию : E-News 18:29
- Меркель летит перед визитом в Киев к Путину, потому что он ее партнер в экономике и политике : RUpor.info 18:13
- Меркель перед визитом в Киев посетит Москву : Newzz.in.ua 18:09
- Меркель перед встречей с Зеленским заедет к Путину : Гуру.ua 17:40
- Меркель встретится с Зеленским только после визита к Путину : World News 17:32
- Меркель встретится с Путиным перед приездом в Киев : World News 17:31
- Меркель отказалась присоединиться к Крымской платформе и встретится с Путиным перед визитом в Украину : ASPInews 17:31
- Меркель встретится с Путиным перед переговорами с Зеленским : World News 17:31
- Никто не может гарантировать транзит газа через территорию Украины - Зеркаль : Українці в світі 17:19
- Крымская платформа пополнилась пятью участниками : Політична Думка 17:19
- 13.08.2021, 17:00 Меркель перед визитом в Украину посетит Россию : АСН.in.ua 17:13
- Карасев рассекретил, что предложит Меркель Зеленскому во время прощального визита: политолог объяснил, как это связано с Донбассом : Национальный Банк Новостей 17:10
- 16:56 13/08/2021 Меркель хочет убедиться, что Украина не помешает планам США - эксперт : ГолосUA 17:06
- Меркель встретится с Путиным перед визитом в Киев : Перший Діловий 17:05
- Меркель посетит Россию : 0432.in 17:00
- Меркель перед встречей с Зеленским посетит Москву : Вести-UA 16:53
- "Крымская платформа": Кулеба сообщил о 42 участниках саммита : UATV 16:45
- Меркель перед визитом в Киев посетит Москву : Hronika.info 16:40
- 16:32 13/08/2021 Меркель в Киеве говорить о евроинтеграции не будет - эксперт : ГолосUA 16:37
- В саммите Крымской платформы будут участвовать 42 страны : ForUm 16:35
- Канцлер Германии перед визитом в Киев посетит Москву : Матриця свободи 16:31
- Появилась срочность "сверить часы с Путиным": Меркель перед визитом в Киев посетит Москву : Комментарии.UA 16:22