Новый.net 2021.08.13 19:27

Канцлер Германии Ангела Меркель 20 августа посетит Россию. После этого она приедет в Киев. Как заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщает DW, детали обоих визитов будут обнародованы на следующей неделе. Визит Ангелы Меркель в Украину подтверждает, что без участия Владимира Зеленского существующие вопросы безопасности в Европе не решаются. Как сообщал Багнет, визит Ангелы Меркель в Украину подтверждает, что без