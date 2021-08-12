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Перед встречей с украинским президентом Меркель поедет к обитателю Кремля

Перед встречей с украинским президентом Меркель поедет к обитателю Кремля (180)

Новый.net 2021.08.13 19:27
Канцлер Германии Ангела Меркель 20 августа посетит Россию. После этого она приедет в Киев. Как заявил представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщает DW, детали обоих визитов будут обнародованы на следующей неделе. Визит Ангелы Меркель в Украину подтверждает, что без участия Владимира Зеленского существующие вопросы безопасности в Европе не решаются. Как сообщал Багнет, визит Ангелы Меркель в Украину подтверждает, что без
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2021.08.13 (180)

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