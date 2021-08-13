Происхождение коронавируса: ВОЗ намерена создать новую группу экспертов для изучения COVID-19 (37)

2021.08.13 (37)2021.08.12 (42) →
- ВОЗ создаст международную группу для расследования происхождения COVID-19 : ForUm 12:05
- ВОЗ создала новую группы для выяснения происхождения COVID-19 : Утренний город 11:50
- После заявлений об утечке коронавируса из лаборатории ВОЗ решила начать новое расследование : Фраза.ua 11:36
- 13-Aug-2021 09:37 Новая группа ВОЗ выяснит происхождение COVID-19 : Южная правда 11:22
- 57м. назад ВОЗ возобновит расследование происхождения вируса SARS-GoV-2 : Народный Корреспондент 11:10
- Специальную группу по исследованию новых патогенов с пандемическим потенциалом создала ВОЗ : 7Днів.info 11:06
- ВОЗ соберет экспертов для изучения возможной утечки коронавируса из Уханя : GuildHall 11:06
- Расследовать происхождение коронавируса будет новая группа ВОЗ : Ракурс 10:25
- ВОЗ создает новую группу для выяснения происхождения COVID-19 : Украинская народная правда 09:50
- ВОЗ возобновит расследование происхождения вируса SARS-GoV-2 : FaceNews 09:45
- ВОЗ создаст новую группу по выяснению происхождения коронавируса : Hubs 09:40
- ВОЗ создает новую группу для выяснения происхождения COVID-19 : Власти.нет 09:16
- ВОЗ начинает новое исследование о происхождении коронавируса : UA.news 08:49
- ВОЗ создает новую группу для расследования происхождения коронавируса : Бабель 08:45
- В ВОЗ серьезно взялись за изучение COVID-19: создают новую группу и запускают международное исследование : УНИАН 08:32
- ВОЗ создаст новую группу экспертов для изучения COVID-19 и новых патогенов : 24 канал 08:30
- ВОЗ создала специальную группу по исследованию новых патогенов с пандемическим потенциалом : Новости N 08:11
- ВОЗ заявила о создании новой группы для выяснения происхожения COVID-19 : Новости Ю 07:25
- ВОЗ создает новую международную группу для расследования появления COVID-19 : Новости Ю 07:25
- Происхождение коронавируса: ВОЗ намерена создать новую группу экспертов для изучения COVID-19 : ТСН.ua 04:02
- ВОЗ соберет новую группу экспертов для изучения происхождения COVID-19 : ZN,UA 02:48
- Происхождение COVID-19. ВОЗ собирает новую группу для исследований : Сегодня.ua 02:16
- ВОЗ создаст специальную группу по исследованию новых патогенов с пандемическим потенциалом : NewsMir.info 02:08
- Доклад о происхождении COVID-19: разведка США имеет две версии : Хвиля 02:07
- Доклад о происхождении COVID-19: разведка США имеет две версии : MY.UA 02:01
- ВОЗ создала специальную группу по исследованию новых патогенов с пандемическим потенциалом : Страна.ua 01:46
- Разведка США завершила расследование появления COVID-19: есть две теории : Парламент.UA 01:41
- ВОЗ создает новую группу для выяснения происхождения COVID-19 : Антикор.com.ua 01:11
- Происхождение COVID-19: в ВОЗ сделали важное заявление : Подробности.ua 00:41
- Происхождение COVID-19: в ВОЗ сделали важное заявление : GlavPost.Com 00:38
- 00:26 13.08.2021 ВОЗ создаст новую группу по выяснению происхождения коронавируса : Интерфакс-Україна 00:30
- Коронавирус мог передаться работнику лаборатории в Ухане от летучей мыши, - ВОЗ : Антикор.com.ua 00:12
- Новая группа ВОЗ выяснит происхождение COVID-19 : НикВести 00:10
- ВОЗ создала новую группу экспертов, чтобы опровергнуть теорию об утечке COVID из лаборатории : NewsOne 00:10
- Новая группа ВОЗ выяснит происхождение COVID-19 : NewsMir.info 00:08
- ВОЗ создает новую международную группу для расследования появления COVID-19 : Укринформ 00:02