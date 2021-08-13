Происхождение коронавируса: ВОЗ намерена создать новую группу экспертов для изучения COVID-19 (37)

ТСН.ua 2021.08.13 04:02

Елена Кузьмич 03:57 8 ВОЗ призвал правительства всех стран деполитизировать ситуацию. Всемирная организация здравоохранения намерена создать новую группу экспертов для работы над выяснением происхождения COVID. "ВОЗ создает прозрачную основу для новой научно-консультативной группы, в работе которой, как мы ожидаем, примут участие все государства-члены", - говорится в сообщении. Группа будет отвечать за консультирование ВОЗ для вопросов разработки