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Происхождение коронавируса: ВОЗ намерена создать новую группу экспертов для изучения COVID-19

Происхождение коронавируса: ВОЗ намерена создать новую группу экспертов для изучения COVID-19 (37)

ТСН.ua 2021.08.13 04:02
Елена Кузьмич 03:57 8 ВОЗ призвал правительства всех стран деполитизировать ситуацию. Всемирная организация здравоохранения намерена создать новую группу экспертов для работы над выяснением происхождения COVID. "ВОЗ создает прозрачную основу для новой научно-консультативной группы, в работе которой, как мы ожидаем, примут участие все государства-члены", - говорится в сообщении. Группа будет отвечать за консультирование ВОЗ для вопросов разработки
ПРОИСХОЖДЕНИЕ, ВОЗ, УХАНЬ, ВИРУС, ЛАБОРАТОРИЯ, ГРУППА, США, Ухань, Украина
2021.08.13 (37)

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