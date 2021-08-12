Заря узнала соперника в плей-офф Лиги Европы (1)

Bigmir)net Спорт 2021.08.12 23:39

54 мин назад Луганский клуб поборется за попадание в групповой этап еврокубкового турнира. Заря узнала соперника в плей-офф раунде Лиги Европы ФК Заря Луганск Луганская Заря узнала своего соперника в раунде плей-офф Лиги Европы- 2021/22. По итогам жеребьевки этой стадии турнира, луганчанам предстояло встретиться с победителем пары Рапид Вена - Анортосис. В четверг, 12 августа, состоялся ответный матч третьего квалификационного