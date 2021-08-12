Заря узнала соперника в плей-офф Лиги Европы (1)

Bigmir)net Спорт 2021.08.12 23:39
54 мин назад
Луганский клуб поборется за попадание в групповой этап еврокубкового
турнира.
Заря узнала соперника в плей-офф раунде Лиги Европы ФК Заря Луганск
Луганская Заря узнала своего соперника в раунде плей-офф Лиги Европы-
2021/22.
По итогам жеребьевки этой стадии турнира, луганчанам предстояло встретиться
с победителем пары Рапид Вена - Анортосис.
В четверг, 12 августа, состоялся ответный матч третьего квалификационного
ЯРЕМЧУК, СПАРТАК, ЛИГА, РАУНД, ЖУРНАЛИСТ, ЕВРОПА, Яремчук
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