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Заря узнала соперника в плей-офф Лиги Европы

Заря узнала соперника в плей-офф Лиги Европы (1)

Bigmir)net Спорт 2021.08.12 23:39
54 мин назад Луганский клуб поборется за попадание в групповой этап еврокубкового турнира. Заря узнала соперника в плей-офф раунде Лиги Европы ФК Заря Луганск Луганская Заря узнала своего соперника в раунде плей-офф Лиги Европы- 2021/22. По итогам жеребьевки этой стадии турнира, луганчанам предстояло встретиться с победителем пары Рапид Вена - Анортосис. В четверг, 12 августа, состоялся ответный матч третьего квалификационного
ЯРЕМЧУК, СПАРТАК, ЛИГА, РАУНД, ЖУРНАЛИСТ, ЕВРОПА, Яремчук, Алланазаров, Украина, Россия, Вена, Кипр, Запорожье, Луганск, AT
2021.08.13 (1)

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