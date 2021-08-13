На заводе "Лукойл" в Одессе сгорело шесть автомобилей (32)

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- 11:36 13/08/2021 Возле одесского завода на стоянке сгорели 6 авто (ФОТО, ВИДЕО) : ГолосUA 12:06
- В Одессе горели автомобили на территории завода (фото) : Одесский Наблюдатель 12:04
- В Одессе произошел пожар на территории завода, вспыхнули сразу 6 автомобилей : Перший Незалежний 11:18
- В Одессе на заводе российского "Лукойла" сожгли 6 автомобилей : Укрудпром 11:16
- В гаражном помещении завода в Одессе сгорели 6 служебных авто (фото) : Одесса-Медиа 11:13
- На территории завода в Одессе горели 6 автомобилей : Лента новостей Одессы 11:12
- В Одессе на территории закрытого завода сгорело сразу 6 автомобилей : Новости N 11:11
- На заводе "Лукойл" в Одессе сгорело шесть автомобилей : 7Днів.info 11:06
- В Одессе масштабный пожар уничтожил автомобили : MY.UA 10:46
- На территории Одесского нефтеперерабатывающего завода дотла сгорели шесть авто : RegioNews 10:42
- В Одессе масштабный пожар уничтожил автомобили : Подробности.ua 10:41
- Огненное ЧП в Одессе: на заводе сгорели дотла шесть автомобилей : Судебно-юридическая газета 10:41
- Август, 13 в 10:35 Пожар в Одессе: на территории завода горело шесть автомобилей : ICTV Факти 10:37
- В Одессе на нефтеперерабатывающем заводе сгорело шесть автомобилей : Шиповник.ua 10:35
- В Одессе произошел пожар на заводе "Лукойл": сгорели шесть автомобилей (ФОТО) : DsNews 10:34
- В Одессе на заводе "Лукойл" сгорело шесть автомобилей : Сумські Дебати 10:33
- На территории одесского недействующего нефтеперерабатывающего завода произошёл пожар : Odessa.net.ua 10:13
- На территории завода "Лукойл" в Одессе дотла сгорели шесть автомобилей : Антикор.com.ua 10:11
- В Одессе на неработающем заводе сгорели шесть авто : NewsMir.info 10:09
- На заводе в Одессе сгорели автомобили - ГСЧС : Гордон 10:06
- В Одессе произошел пожар на заводе : РБК-Україна 09:46
- Сегодня 9:22 На территории недействующего одесского завода подожгли шесть автомобилей : Таймер Одесса 09:45
- В Одессе на территории завода сгорели 6 легковушек : ForUm 09:35
- Шесть автомобилей выгорело дотла на территории завода "Лукойл" в Одессе : Depo 09:30
- На территории завода в Одессе горели 6 автомобилей, - ФОТО : 048.ua Одесса 09:01
- Территория завода: на Шкодовой горе сгорели сразу шесть автомобилей : Vgorode.ua 08:47
- Сразу 6 автомобилей сгорели в Одессе (фото) : Измаил вечерний 08:46
- Вчера вечером на стоянке завода в Одессе сгорели 6 авто (ФОТО) : Правда за Одессу 08:34
- На территории завода "Лукойл" в Одессе дотла сгорели шесть автомобилей, - ГСЧС. ФОТОрепортаж : Цензор.Нет 08:32
- Сразу 6 автомобилей сгорели в Одессе : Лента новостей Одессы 02:12
- На территории завода на Шкодовой горе сгорели шесть автомобилей (фото, дополнено) : Одесский Наблюдатель 01:05
- Сразу 6 автомобилей сгорели в Одессе : Трасса Е95 00:14