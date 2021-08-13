Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

На заводе "Лукойл" в Одессе сгорело шесть автомобилей

На заводе "Лукойл" в Одессе сгорело шесть автомобилей (32)

7Днів.info 2021.08.13 11:06
Сегодня, 10:23 Вчера вечером, 12 августа, в Одессе произошло очередное огненное ЧП. Здесь, на территории не работающего завода "Лукойл" (расположен по улице Шкодовая гора - Ред.) вспыхнули и сгорели дотла сразу шесть легковых автомобилей. Об этом в своем официальном аккаунте в сети Facebook сообщает пресс-служба одесского регионального управления ГСЧС Украины. Информация о сильном пожаре поступила на линию спецсвязи в 18.36.
ПОЖАР, ЗАВОД, ОДЕССА, СПАСАТЕЛЬ, АВТОМОБИЛЬ, ГОРА, Лукойл, Лукоил, Одесса, Украина
2021.08.13 (32)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2021
© InfoStream, 2021