На заводе "Лукойл" в Одессе сгорело шесть автомобилей (32)

7Днів.info 2021.08.13 11:06

Сегодня, 10:23 Вчера вечером, 12 августа, в Одессе произошло очередное огненное ЧП. Здесь, на территории не работающего завода "Лукойл" (расположен по улице Шкодовая гора - Ред.) вспыхнули и сгорели дотла сразу шесть легковых автомобилей. Об этом в своем официальном аккаунте в сети Facebook сообщает пресс-служба одесского регионального управления ГСЧС Украины. Информация о сильном пожаре поступила на линию спецсвязи в 18.36.