Мера пресечения Чаусу: в ВАКС назвали дату рассмотрения апелляции (1)

Новое Время 2021.08.12 15:31

12 августа, 15:12 Чаусу избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста (Фото: НАБУ) Апелляцию на решение Высшего антикоррупционного суда об избрании меры пресечения экс-судье Николаю Чаусу рассмотрят 16 августа. Как сообщили в пресс-службе апелляционной палаты ВАКС, будет рассмотрена апелляция прокурора и адвоката Чауса. Другие детали не сообщаются. https://www.facebook.com/apvas.gov.ua/posts/572736530761811