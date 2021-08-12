Мера пресечения Чаусу: в ВАКС назвали дату рассмотрения апелляции (1)

Новое Время 2021.08.12 15:31
12 августа, 15:12
Чаусу избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста
(Фото: НАБУ)
Апелляцию на решение Высшего антикоррупционного суда об избрании меры
пресечения экс-судье Николаю Чаусу рассмотрят 16 августа.
Как сообщили в пресс-службе апелляционной палаты ВАКС, будет рассмотрена
апелляция прокурора и адвоката Чауса.
Другие детали не сообщаются.
https://www.facebook.com/apvas.gov.ua/posts/572736530761811
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